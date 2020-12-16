Зафиксирован всплеск фейков о принуждении к вакцинации и локдауне

В конце года в интернете, в социальных сетях и в мессенджерах фиксируется всплеск распространения фейков об антикоронавирусной вакцине и "ужасах" процесса вакцинации. Такие данные приводит пресс-служба Лиги безопасного интернета.

"Мы видим шквал подобных публикаций во всех соцсетях, как внутри России, так и за ее пределами. Волонтеры Лиги безопасного Интернета и Национального центра помощи детям в период с середины ноября текущего года обнаружили 2722 фейка о вакцине в соцсетях и мессенджерах", - сообщили в организации.

По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, растет число распространяемых фейков о якобы существующем принуждении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих к вакцинации. "Большая же часть фейков за пределами России рассказывает о "неэффективности" вакцины "Спутник-V", - уточнила Мизулина.

По данным Лиги безопасного интернета, недостоверные публикации о "насильственной" вакцинации силовиков в последние дни активно распространяются в Instagram, WhatsApp, ВКонтакте. В то же время TikTok, Instagram и других соцсетях распространяется видеоролик, в котором сообщается, что в состав российской вакцины входит компонент, провоцирующий заражение вирусом. По версии автора видеоролика, вакцинация как раз и направлена на усиление заражения населения инфекцией.

Кроме страшилок о вакцинах, в последние дни стали активно распространяться слухи о полном "локдауне", который власти якобы намерены ввести в России в новогодние праздники. "В TikTok, Telegram, Instagram, ВКонтакте опубликован фейк со ссылкой якобы на чиновников из Тюменской, Свердловской и Курганской областей о введении режима полной самоизоляции во всех регионах страны в новогодние праздники. По версии авторов фейка, в России вскоре закроют все учреждения и перекроют движение между городами", - сообщили в организации.

Отмечается, что ранее волонтеры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета в ходе мониторинга установили целую сеть сообществ и аккаунтов во всех соцсетях, специально организованных для обвинения российских СМИ и новостных агентств в распространении фейков, в частности, о вакцинах от коронавируса. Сеть (с учетом взаимосвязей) составила более 430 групп на различных интернет-площадках (Facebook, Twitter, Instagram и др.) - все они генерируют контент о вакцине от коронавируса и процессе вакцинации.