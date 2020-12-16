Древние заводы Шелкового морского пути найдены в Китае

Новости

В Новой Третьяковке обновили еще восемь залов 17:22
ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей 17:02
Меркель назвала "Северный поток-2" нужным проектом 16:50
Страховщики подсчитали ущерб от природных катастроф в мире 16:49
Константин Цзю намерен провести бой сына в России 16:36
На Кубе осудили санкции США против Турции за покупку С-400 16:29
В Государственном центральном музее современной истории России открывается выставка "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее" 16:29
В Совбезе назвали "разнотык" хронической проблемой России 16:24
Мишустин обсудил с Матвиенко бюджет на 2021-2023 годы 16:20
Археологи нашли в Стамбуле руины, подобных которым не встречали раньше 16:14
Уральский завод начнет испытания легкомоторного самолета 16:11
ВОЗ направит в Китай делегацию для выяснения причин появления COVID-19 16:09
Эксклюзив: первые фото салона нового Renault Duster для России 16:04
Вышел тизер хоррора "про разрушительный вирус" "В земле" 15:53
Путин примет участие в саммите СНГ 15:48
"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России 15:43
Мишустин подписал распоряжения о размещении облигаций в 2021 году 15:38
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 15:28
Обманутые дольщики из Ивановской области получат квартиры 15:27
Исследование: COVID-19 переболели почти 10 процентов испанцев 15:25
Госдума приняла закон о запрете свободно перевозить более 200 сигарет 15:15
Маковецкий грубо прокомментировал новость о своем заражении COVID-19 15:02
Москвичи стали чаще арендовать городскую землю под строительство жилья 14:55
В Волгоградской области построили новый мост через Дон 14:53
Жена Оззи Осборна госпитализирована с COVID-19 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 16:34
Рубрика: В мире

Древние заводы Шелкового морского пути найдены в Китае

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении раскопок в городе Цюаньчжоу, на востоке страны, обнаружили остатки древних мастерских по изготовлению чугуна и стали.

Фото: iStock
Тайник с золотыми монетами времен Тюдоров нашли в английском саду

Об открытии сообщило информационное агентство "Синьхуа". Раскопки были проведены в городе Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь. Здесь располагался один из самых важных китайских портов на так называемом Шелковом морском пути.

Изыскательские работы здесь начались еще в 2019 году. В 2020 году они проводились с перерывами. В результате важные находки были сделаны в округе Анси, входящем в агломерацию Цюаньчжоу. Они указывают на то, что в древности здесь располагались довольно крупные производства.

Эти мастерские производили большое количество чугуна и стали, то есть товаров, которые составляли основу торговли во времена существования Шелкового морского пути. Наиболее активно торговля ими велась в периоды правления династии Сун (960-1279 гг. нашей эры) и династии Юань (1271-1368 гг. нашей эры).

Как сообщил Ван Бо, исследователь из Института археологии Китайской академии социальных наук, помимо древних сталелитейных "заводов" в ходе раскопок было обнаружено два здания. Вероятно, в них располагались государственные административные учреждения.

Археологи предполагают, что одно из этих учреждений курировало дела, так или иначе связанные с императорской семьей. Второе учреждение выполняло обычные портовые функции и было предназначено для обслуживания рядовых торговцев.

Фото: iStock
Обнаружены древнейшие в Причерноморье рунические тексты

"Два этих древних учреждения говорят о том, что Цюаньчжоу когда-то оказывал реальную поддержку правлению монарха, особенно через океанскую торговлю", - считает археолог Ань Цзяяо.

Исследователи сообщили и еще об одном важном открытии, сделанном в этом же городе. Здесь были раскопаны пять огромных печей, при помощи которых на протяжении столетий изготавливались фарфоровые изделия.

Археологи обнаружили тысячи таких реликвий. Их изучение помогло проследить эволюцию технологии изготовления фарфора от упомянутой династии Сун до периода правления династии Цин (1644-1911 гг. нашей эры). Добавим, что печи и фарфоровые артефакты были обнаружены при раскопках в округе Дэхуа.

"Цюаньчжоу - это единственный в своем роде исторический памятник, - говорит Ван Бо. - Он сохранил последовательный путь городского планирования и строительства от поздней династии Тан (618-907 гг. нашей эры) до династии Цин".

В мире Восточная Азия Китай Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Меркель назвала "Северный поток-2" нужным проектом
Госдума ввела штрафы за хамство чиновников
Роспотребнадзор: Штаммы коронавируса в России не меняются
Telegram и WhatsApp обрушились в России
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек