Древние заводы Шелкового морского пути найдены в Китае

Китайские археологи при проведении раскопок в городе Цюаньчжоу, на востоке страны, обнаружили остатки древних мастерских по изготовлению чугуна и стали.

Об открытии сообщило информационное агентство "Синьхуа". Раскопки были проведены в городе Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь. Здесь располагался один из самых важных китайских портов на так называемом Шелковом морском пути.

Изыскательские работы здесь начались еще в 2019 году. В 2020 году они проводились с перерывами. В результате важные находки были сделаны в округе Анси, входящем в агломерацию Цюаньчжоу. Они указывают на то, что в древности здесь располагались довольно крупные производства.

Эти мастерские производили большое количество чугуна и стали, то есть товаров, которые составляли основу торговли во времена существования Шелкового морского пути. Наиболее активно торговля ими велась в периоды правления династии Сун (960-1279 гг. нашей эры) и династии Юань (1271-1368 гг. нашей эры).

Как сообщил Ван Бо, исследователь из Института археологии Китайской академии социальных наук, помимо древних сталелитейных "заводов" в ходе раскопок было обнаружено два здания. Вероятно, в них располагались государственные административные учреждения.

Археологи предполагают, что одно из этих учреждений курировало дела, так или иначе связанные с императорской семьей. Второе учреждение выполняло обычные портовые функции и было предназначено для обслуживания рядовых торговцев.

"Два этих древних учреждения говорят о том, что Цюаньчжоу когда-то оказывал реальную поддержку правлению монарха, особенно через океанскую торговлю", - считает археолог Ань Цзяяо.

Исследователи сообщили и еще об одном важном открытии, сделанном в этом же городе. Здесь были раскопаны пять огромных печей, при помощи которых на протяжении столетий изготавливались фарфоровые изделия.

Археологи обнаружили тысячи таких реликвий. Их изучение помогло проследить эволюцию технологии изготовления фарфора от упомянутой династии Сун до периода правления династии Цин (1644-1911 гг. нашей эры). Добавим, что печи и фарфоровые артефакты были обнаружены при раскопках в округе Дэхуа.

"Цюаньчжоу - это единственный в своем роде исторический памятник, - говорит Ван Бо. - Он сохранил последовательный путь городского планирования и строительства от поздней династии Тан (618-907 гг. нашей эры) до династии Цин".