Жители США рассказали об отношении к вакцинации от COVID-19

По меньшей мере 27% американцев не планируют прививаться от нового коронавируса. Самая частая причина отказа - сомнения относительно побочных эффектов нового лекарства. Таковы данные социологического исследования, которое провели специалисты некоммерческой организации The Kaiser Family Foundation.

При этом опрос показал, что за последние три месяца на восемь процентов выросло число американцев, которые "определенно или вероятно" сделают прививку от вируса SARS-CoV-2. Сейчас их доля составляет 71%, уточняет ТАСС.

Исследование проводили с 30 ноября по 8 декабря среди 1 676 американцев на всей территории США. Страна продолжает лидировать по числу заболевших новым типом коронавируса - выявлено более 16,6 миллиона случаев заражения. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса.

О своем желании пройти вакцинацию накануне заявил вице-президент США Майкл Пенс. Он рассказал об этом выступая в городе Блумингтон (штат Индиана). Напомним, в минувшую пятницу, 11 декабря, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину от Pfizer и BioNTech. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.