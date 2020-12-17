14 человек признаны виновными в связи с террористическими атаками в Париже

Новости

Прокуратура Голландии назвала личность взломавшего Twitter Трампа хакера 00:47
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма 00:39
Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС 00:38
Вильфанд предупредил о "погодном кульбите" 00:03
"Аталанта" с Миранчуком сыграла вничью с "Ювентусом" 16.12.2020
Тедеско прокомментировал поражение от "Зенита" 16.12.2020
В праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами 16.12.2020
Капсула китайского беспилотника доставила лунный грунт на Землю 16.12.2020
Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID 16.12.2020
РПЛ отреагировала на драку болельщиков во время игры "Зенит"-"Спартак" 16.12.2020
Стало известно, в каких регионах самая короткая рабочая неделя 16.12.2020
В Пулково приземлился самолет из Москвы с неисправностью 16.12.2020
Правительство Болгарии выделило 25 млн евро на модернизацию советских Т-72 16.12.2020
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень 16.12.2020
В Болгарии ввели право отслужить добровольно полгода 16.12.2020
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 16.12.2020
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 16.12.2020
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 16.12.2020
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 16.12.2020
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 16.12.2020
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 16.12.2020
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 16.12.2020
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 16.12.2020
Intel анонсировала новые SSD-накопители 16.12.2020
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 16.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 00:27
Рубрика: В мире

14 человек признаны виновными в связи с террористическими атаками в Париже

Текст: Максим Макарычев
Суд во Франции в среду вечером признал виновными 14 человек в связи с террористическими атаками в Париже в январе 2015 года на сатирическую газету Charlie Hebdo и на кошерный супермаркет. В общей сложности 17 человек были убиты за три дня в результате серии нападений, приведших в ужас нацию. Все трое нападавших были убиты в перестрелке с полицией, в результате чего на скамье подсудимых оказались только их сообщники.
Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
Теракты в Париже стали поводом для новой карикатуры Charlie Hebdo

Приговоры огласил Режис де Йорн, председатель специальной коллегии присяжных из пяти судей, после 54-дневного слушания, в ходе которого 11 человек оказались на скамье подсудимых и троих судили в их отсутствие. Суд заслушал 144 свидетеля, 14 экспертов и 200 заинтересованных лиц, в основном друзей и родственников потерпевших, некоторые из показаний которых заставили многих людей в переполненном, несмотря на ограничительные меры, зале суда молчать и плакать.

Подсудимые были признаны виновными по разным статьям - от членства в преступной сети до соучастия в террористических атаках, сообщает Guardian. Али Риза Полат, которого назвали "ключевой фигурой" в организации нападений, был признан виновным в соучастии в террористических преступлениях, совершенных братьями Куаши и Амеди Кулибали а также в получении и хранении оружия и боеприпасов. Риза Полат был приговорен к тридцати годам тюремного заключения, несмотря на то что прокуратура ранее требовала для него пожизненного заключения. По словам де Йорна, Полат играл "особенно активную" роль в террористической ячейке и оказал Кулибали "материально-техническую помощь". Согласно вердикту присяжных, Полат знал об "идеологической" приверженности Кулибали джихадистам и, следовательно, о том, что они намеревались устроить теракт и "вдохновил их на его совершение".

32-летняя Хаят Бумеддин, бывшая сожительница Кулибали, была одной из трех подозреваемых, которых судили заочно. Бумеддин была признана виновной в финансировании терроризма и принадлежности к преступной террористической сети, и приговорена к 30 годам заключения. Считается, что она жива и скрывается от правосудия в Сирии, где в 2015 году она присоединилась к боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ). 33-летний Мохамед и 29-летний Мехди Белхусин, которые также покинули Францию после терактов и, как считается, погибли в боях в Сирии, также предстали перед судом заочно. Мохамед Белхусин был осужден за соучастие в нападениях и приговорен к пожизненному заключению. Трое из оставшихся обвиняемых были признаны виновными в "связях с преступниками-террористами" и приговорены к срокам от 13 до 20 лет. Семеро других были признаны виновными в "сговоре с преступниками", исключающем их связь с терроризмом, и приговорены к срокам от четырех до десяти лет.

Фото: Christian Hartmann/ Reuters
Боевики захватили заложников в пригороде Парижа

Напомним, что в 11:30 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куачи ворвались в офис журнала Charlie Hebdo, расположенного в 11-м округе Парижа, который ранее опубликовал карикатуры на пророка, вызвавшие волну гнева в мусульманском мире. Террористы убили девять сотрудников газеты, а также рабочего по обслуживанию здания и сотрудника полиции. На улице они убили второго полицейского, который лежал раненый на тротуаре, после чего скрылись с места преступления. Нападение на журнал Charlie Hebdo произошло в день его первого еженедельного редакционного собрания в новом году. Газета переехала в свой офис на втором этаже на улице Николас Апперт после того, как предыдущее помещение было разрушено взрывом зажигательной бомбы в 2011 году после решения редакции опубликовать скандальные датские карикатуры на пророка Мухаммеда. Charlie Hebdo как обычно, в своем провокационном стиле, отреагировал на открытие судебного процесса в начале сентября, переиздав карикатуры на Мухаммеда, игнорируя строгий запрет мусульманской веры на любое изображение пророка. С тех пор Франция пережила три террористических акта, в том числе обезглавливание Самуэля Пати, учителя государственной школы в пригороде Парижа, который показывал своим ученикам эти карикатуры.

8 января, когда в Париже продолжалась крупнейшая операция по поимке братьев Куаши, 32-летний Амеди Кулибали застрелил Клариссу Жан-Филипп, стажера муниципального управления полиции. Шериф и Саид Куачи были убиты полицией после двухдневной охоты на них. Их сообщник, Амеди Кулибали, который был ответственен за нападение на кошерный супермаркет Hyper Cacher 9 января 2015 года, в результате которого погибли четыре человека, был убит на месте происшествия полицией.

Фото: KENZO TRIBOUILLARD/ AFP
Перестрелку под Парижем официально назвали терактом

Франция, гораздо чаще, чем какая-либо другая западная страна, в последние годы становилась постоянной мишенью исламистских террористов: с 2012 года здесь в результате нападений было убито более 260 человек. Так, десять месяцев спустя после атаки на журнал и супермаркет, в ноябре 2015 года, другая группа террористов начала волну перестрелок и взрывов террористов-смертников в Париже в результате чего было убито 130 человек, многие из которых были застрелены на площадке развлекательного центра "Батаклан" во время концерта.

Между тем

Правительство президента Эммануэля Макрона представило долгожданный законопроект о борьбе с "исламистским сепаратизмом", хотя ни один из этих терминов в конечном итоге не фигурирует в законодательстве, сообщает Washington Post. Правительство Франции подверглось критике внутри страны и за рубежом за то, что не провело четкой разницы между "исламизмом" и "исламом", особенно после того, как некоторые министры правительства высказались за то, чтобы ограничить продажу халяльного мяса в супермаркетах и ​​даже преподавание ислама во французских университетах.

В мире Европа Франция Теракты во Франции

Главное сегодня

В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень
Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек