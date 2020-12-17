Закон Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 11 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай (далее - республиканский бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 25 107 122,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 25 217 605,2 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 110 483,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 22 597 067,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 606 303,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 22 680 479,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 657 920,7 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 83 412,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 51 617,0 тыс. рублей;

4) общий объем условно утверждаемых расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 387 312,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 754 924,8 тыс. рублей.

Статья 2. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Отдельные показатели республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить отдельные показатели республиканского бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений в сумме 7 410 683,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 17 665 441,1 тыс. рублей;

3) объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет в сумме 17 696 439,2 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме 1 831 587,81 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай по государственным гарантиям Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить отдельные показатели республиканского бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений в сумме 7 983 140,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 456 599,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 14 607 627,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 143 404,7 тыс. рублей;

3) объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет на 2022 год в сумме 14 613 927,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 149 704,7 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2023 года в сумме 1 914 999,81 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 1 966 616,81 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай по государственным гарантиям Республики Алтай на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормативы распределения доходов

1. В 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов применяются следующие нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными бюджетами в Республике Алтай:

1) по федеральным, региональным и местным налогам и сборам, налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, и неналоговым доходам - нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и Законом Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ "Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай";

2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными бюджетами в Республике Алтай согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты в Республике Алтай от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты в Республике Алтай 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай от указанного налога, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Республики Алтай в целях формирования дорожных фондов, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 2021 год в сумме 4 678 241,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 913 165,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 641 429,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ и непрограммных расходов:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда Республики Алтай), на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

8. Субсидии, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Алтай, на возмещение затрат (их части) или недополученных доходов, возникших в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг, в целях поддержки и развития сельского хозяйства, промышленности, автомобильного и воздушного транспорта, строительства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, в том числе в рамках реализации государственных программ Республики Алтай и инвестиционных проектов, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

Не допускается предоставление субсидий иностранным юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц. Указанные иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, не вправе являться получателями указанных средств.

9. Субсидии, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и формирования, развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

10. Гранты в форме субсидий, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются юридическим лицам, указанным в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, указанным в пункте 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

11. Установить, что казначейскому сопровождению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подлежат следующие целевые средства, направляемые в том числе на реализацию национальных проектов:

1) субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета Республики Алтай юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Республики Алтай в целях софинансирования расходных обязательств Республики Алтай по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансы по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, имеющие целевое назначение, предоставление которых осуществляется на финансовое обеспечение затрат с последующим подтверждением их использования, в соответствии с условиями и (или) целями их предоставления;

2) субсидии некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай" на обеспечение ее деятельности;

3) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками для обеспечения государственных нужд Республики Алтай, субсидии юридическим лицам, предоставляемые из республиканского бюджета, если источником финансового обеспечения расходных обязательств являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Алтай, а также авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий.

При казначейском сопровождении указанных выше средств, Управление Федерального казначейства по Республике Алтай осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, с отражением на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов в Республике Алтай на 2021 год в сумме 1 697 801,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 618 540,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 437 179,8 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа, сельских поселений в Республике Алтай на 2021 год в сумме 1 572 375,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 047 124,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 770 995,4 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городского округа, сельских поселений в Республике Алтай на 2021 год в сумме 3 528 585,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 938 240,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 247 830,2 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай на 2021 год в сумме 589 912,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 503 852,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 544 053,5 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай:

1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

2) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

3) на 2023 год согласно приложению 23 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в Республике Алтай:

1) на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2022 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

3) на 2023 год согласно приложению 26 к настоящему Закону.

7. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 9. Особенности распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай

1. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не распределенные между муниципальными образованиями в Республике Алтай субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета в объеме не более 5 процентов общего объема соответствующих субвенций, распределение которых осуществляется на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Алтай:

субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в сумме 3 868,8 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами в сумме 1 980,8 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год в сумме 44 792,2 тыс. рублей;

субвенции на реализацию государственных полномочий Республики Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей, в сумме 1 229,7 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на выплату родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в сумме 2 484,5 тыс. рублей ежегодно;

субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Алтай в сумме 378,0 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) в сумме 109,0 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" на 2021 год в сумме 44,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 231,0 тыс. рублей;

субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 год в сумме 7,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 62,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3,0 тыс. рублей;

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год в сумме 687,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 694,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 723,7 тыс. рублей;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай, в сумме 126,3 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 451,2 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Алтай и находящихся на территории муниципальных образований в Республике Алтай, в сумме 605,9 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сумме 110,7 тыс. рублей ежегодно.

2. Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) уровень бюджетной обеспеченности на 2021 год в размере 1,72, на 2022 и 2023 годы в размере 1,72, критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в размере 409,2 рубля на одного жителя, на 2022 и 2023 годы в размере 409,2 рубля на одного жителя.

3. Правительство Республики Алтай вправе вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов республиканского бюджета в целях предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в Республике Алтай, а также между муниципальными образованиями в Республике Алтай с последующим внесением их в настоящий Закон.

4. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Республики Алтай.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные кредиты местным бюджетам в Республике Алтай предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, на срок в пределах текущего финансового года для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов в Республике Алтай, а также на срок до пяти лет для погашения долговых обязательств муниципальных образований в Республике Алтай, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов в Республике Алтай и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов в Республике Алтай, для погашения долговых обязательств муниципальных образований в Республике Алтай и частичного покрытия дефицитов местных бюджетов в Республике Алтай, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются местным бюджетам в Республике Алтай без предоставления муниципальным образованием в Республике Алтай обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

4. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами в Республике Алтай бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Республики Алтай

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2021 год согласно приложению 28 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Республики Алтай на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2021, 2022 и 2023 годах Министерство финансов Республики Алтай вправе выступать государственным заказчиком по привлечению кредитов от кредитных организаций в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Установить, что в 2021, 2022 и 2023 годах Министерство финансов Республики Алтай вправе от имени Республики Алтай привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете республиканского бюджета за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2021 году

1. Направить в 2021 году остатки средств республиканского бюджета, образовавшиеся на счете по учету средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2021 года в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в качестве дополнительных бюджетных ассигнований:

1) на оплату заключенных от имени Республики Алтай государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

2) от безвозмездных поступлений от социальных инвесторов, являющихся участниками республиканской инвестиционной программы в социальной сфере, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на цели, предусмотренные решениями уполномоченных органов государственных (муниципальных) организаций при предоставлении безвозмездных поступлений, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

4) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов республиканского бюджета текущего финансового года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году;

5) на предоставление из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить, что бюджетные ассигнования предоставляются Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай для казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай" в случае и в пределах поступлений в доход республиканского бюджета на основании договора с объектов наземной космической инфраструктуры" на выполнение работ по оповещению и обеспечению безопасности населения и территорий, установлению последствий падения отделяющихся частей ракет-носителей, а также оценке противопожарной обстановки в районах падения отделяющихся частей ракет на территории Республики Алтай при запусках космических аппаратов с космодрома "Байконур".

3. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы предоставляются в случае и в пределах поступления доходов республиканского бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

4. Установить коэффициент индексации в 2021 году с 1 января 2021 года в размере 1,04:

единовременной (ежемесячной) компенсации расходов по оплате твердого топлива отдельным категориям ветеранов, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 1 Закона Республики Алтай от 1 декабря 2004 года № 59-РЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов";

единовременной (ежемесячной) компенсации расходов по оплате твердого топлива гражданам, имеющим почетное звание "Ветеран труда Республики Алтай", указанным в статье 3 Закона Республики Алтай от 11 октября 2004 года № 42-РЗ "О ветеранах труда Республики Алтай";

единовременной (ежемесячной) компенсации расходов по оплате твердого топлива жертвам политических репрессий, указанным в статье 1 Закона Республики Алтай от 1 декабря 2004 года № 61-РЗ "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий";

единовременной (ежемесячной) компенсации расходов по оплате твердого топлива многодетным семьям, указанным в статье 1 Закона Республики Алтай от 11 октября 2005 года № 70-РЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай";

единовременной (ежемесячной) денежной выплаты гражданам, указанным в пунктах 2 - 6 части 1 и в части 3 статьи 1 Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 43-РЗ "О мерах социальной поддержки некоторых категорий работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай", проживающим в домах с печным отоплением.

Установить размер денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной семье с 1 января 2021 года в сумме 7590 рублей в месяц.

5. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели Сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, связанные с особенностями исполнения республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета:

1) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в перечень и коды главных распорядителей средств республиканского бюджета, а также коды целевых статей расходов республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденных в установленном порядке;

2) использование остатков средств республиканского бюджета, указанных в части 1 настоящей статьи;

3) возврат из местных бюджетов в Республике Алтай в республиканский бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

4) принятие главными распорядителями средств республиканского бюджета решений о предоставлении бюджетным и автономным учреждениям Республики Алтай субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) принятие правовых актов Российской Федерации, заключение соглашений, предусматривающих распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах суммы, предусмотренной в указанных правовых актах, соглашениях;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в пределах средств предусмотренных в республиканском бюджете в случае создания, переименования, ликвидации, реорганизации в связи с изменением их функций и полномочий на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

8) возмещение в Пенсионный фонд Российской Федерации средств для финансового обеспечения выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета, между мероприятиями государственных программ Республики Алтай и (или) непрограммными направлениями деятельности на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета по мероприятиям государственных программ Республики Алтай и (или) непрограммным направлениям деятельности на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

11) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств республиканского бюджета;

12) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распорядителям средств республиканского бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

13) перераспределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных Министерству финансов Республики Алтай и главным распорядителям средств республиканского бюджета, в целях реализации указов, поручений Президента Российской Федерации и поручений Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

14) поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных республиканским бюджетом.

6. В целях реализации настоящего Закона принять в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу соответствующие нормативные правовые акты Республики Алтай.

Статья 13. Приостановление действия отдельных положений закона Республики Алтай

Приостановить до 31 декабря 2023 года действие статьи 9.1 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 45(51); 2009, № 58(64); 2011, № 78(84), № 81(87); 2012, № 88(94), № 94(100); 2013, № 106(112); 2015, № 123(129); 2016, № 132(138), № 137(143); 2017, № 144(150); 2018, № 155(161), № 158(164); 2019, № 166(172); официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2020, 11 июня).

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай В.Н.Тюлентин

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







