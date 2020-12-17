Обнаружен утерянный артефакт из Великой пирамиды Хеопса

Музейные сотрудники Университета Абердина совершили случайное открытие, которое может пролить новый свет на историю Великой пирамиды в Гизе, Египет. В коробке из-под сигар они обнаружили артефакты возрастом около 5000 лет, которые считались давно утраченными.

Как сообщает сайт Университета Абердина, речь идет об одном из трех предметов, которые известны как "реликвии Диксона". Такое название они получили в честь инженера Уэйнмана Диксона, который в 1872 году нашел их в погребальной камере царицы в Великой пирамиде Хеопса.

Два предмета - шар из черного диорита и медный двойной крюк - сейчас хранятся в Британском музее. Третьей реликвией был фрагмент дерева, который бесследно исчез более 70 лет назад. С тех пор он считался утраченным.

И вот теперь университет сообщил о том, что пропавший артефакт найден. Его обнаружила помощник куратора музея Абир Эладани, которая проводила обзор предметов из азиатской коллекции университета. Еще в 2001 году была обнаружена запись, указывающая на то, что фрагмент дерева мог быть подарен университету Джеймсом Грантом, который хорошо знал Диксона.

Грант изучал здесь медицину, а в середине 1860-х годов отправился в Египет для борьбы со вспышкой холеры. Там он не только подружился с Диксоном, но и помогал ему в исследовании Великой пирамиды. Предполагается, что реликвии они обнаружили вместе.

После смерти Гранта в 1895 году его коллекции были завещаны Университету Абердина. Записи говорят о том, что "кусок кедра размером в пять дюймов" был подарен университету его дочерью в 1946 году. Однако тогда же он и исчез, и только сейчас его нашли в коробке из-под сигар. Абир обратила внимание на нее потому, что на ее крышке изображен бывший флаг Египта.

Впрочем, артефакт больше не представляет собой цельный кусок кедра. Со временем он распался на пять щеп. Несмотря на это, находка представляет собой огромную ценность для ученых. Они предполагают, что эти щепы могли быть, например, частью деревянной конструкции, которая использовалась при возведении Великой пирамиды.

Дело в том, что в 1993 году внутренние и недоступные человеку пустоты этой пирамиды были обследованы при помощи специального робота, оснащенного видеокамерой. В одной из пустот был обнаружен большой кусок дерева. Но есть и другие возможные объяснения.

Исследование найденных щеп показало, что их можно датировать периодом между 3341 и 3094 годами до нашей эры. А это примерно на 500 лет раньше, чем, согласно историческим записям, датируется сама Великая пирамида. Известно, что она была возведена в период правления фараона Хеопса в 2580-2560 годы до нашей эры.

Поэтому результаты создали настоящую научную интригу. Означает ли это, что Великая пирамида была построена на полтысячелетия раньше, чем считалось? Или ее строителем был не Хеопс? А может, он и сам правил раньше, чем мы думаем? Но у ученых нашлось и более простое объяснение.

"Обнаружение пропавшей реликвии Диксона было неожиданностью, но радиоуглеродное датирование также стало для нас настоящим откровением, - говорит Нил Кертис, глава отдела музеев и специальных коллекций Университета Абердина. - Древесина оказалась даже старше, чем мы предполагали. Это может быть связано с тем, что дата относится к возрасту дерева, возможно, к нам попали фрагменты, взятые из самой сердцевины дерева-долгожителя. С другой стороны, это могло быть связано и с дефицитом деревьев в Древнем Египте. Древесины там было настолько мало, что ее очень ценили, перерабатывали и ухаживали за ней на протяжении многих лет".

Теперь ученым предстоит обсудить возможное использование этой древесины. Гораздо позже, в период Нового царства, вместе с фараонами захоранивали древние предметы. Это делали для того, чтобы подчеркнуть их преемственность с прошлым. Возможно, что такая традиция существовала и во времена Хеопса.