Ассоциация IPChain поддержит молодых исполнителей "Академии звука"

Онлайн-трансляция концерта финалистов всероссийского музыкального проекта "Академия звука" пройдет 22 декабря на его официальной странице "ВКонтакте". По итогу финального этапа конкурса - "музыкальных баттлов" участников - жюри определит десять лучших музыкантов, которые получат возможность выпустить свой трек при поддержке "ВКонтакте". Специальный приз - съемка и продвижение клипа победителя на телеканале ТНТ MUSIC. Ассоциация IPChain выступает интеллектуальным партнером проекта.

Управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain, генеральный директор аудиобрендингового сервиса FONMIX Валерия Брусникина вошла в состав жюри, которое будет оценивать таланты молодых исполнителей. Эксперт высоко отметила потенциал проекта "Академия звука" и позитивные изменения, произошедшие на российском музыкальном рынке за последние годы. Например, в 2019 году Россия впервые вошла в топ-20 стран по объемам музыкального рынка и стала безусловным лидером по доле пользователей стриминговых сервисов в мире.

"Цифровизация дает музыкантам возможности по продвижению контента, убирает барьеры между начинающими исполнителями и аудиторией. Релизы молодых артистов достигают рекордных для нашей страны показателей на глобальных стриминговых платформах. Так, клип рэпера Моргенштерна набрал более миллиона просмотров на YouTube за полчаса после размещения. Но на волне популярности исполнители часто забывают о правовой защите своих хитов. При этом немногие знают о том, что на российском рынке уже есть цифровые инструменты, позволяющие быстро и грамотно фиксировать авторство, оформлять договоры, лицензировать и продавать свою музыку, - это сервис депонирования n"RIS, биржа интеллектуальной собственности IPEX, b2b-плеер FONMIX и другие решения на базе блокчейн инфраструктуры IPChain", - добавила Валерия Брусникина.

В ходе конкурса звезды современной российской музыкальной сцены отобрали 40 перспективных участников, которые прошли двухнедельное обучение в творческих лагерях под руководством известных артистов, звукорежиссеров и продюсеров. Отчетный концерт станет последним этапом, по итогам которого экспертное жюри выберет десять победителей. Они получат возможность выпустить записанный трек на цифровых платформах при поддержке официального партнера - дистрибьютора проекта.

Благодаря медийности проекта будущих звезд заметят продюсеры или музыкальные лейблы, а конкурсный опыт поможет им создать свое комьюнити талантливых людей, заметила генеральный директор Первого музыкального Издательства Мария Опарина: "Я вижу большие перспективы в подобных проектах, так как для талантливых ребят из регионов это действительно большой шанс, чтобы их заметили и помогли в дальнейшем реализовать успешную карьеру артиста. Плюс это важный показатель социальной государственной поддержки для музыкальной молодежи. Наш лейбл "Первое Музыкальное" всегда готов поддержать такие инициативы".

В составе жюри финального этапа конкурса также будут присутствовать такие ведущие эксперты музыкальной индустрии, как генеральный директор Первого музыкального Издательства Мария Опарина, журналист, музыкальный обозреватель газеты "Коммерсантъ" Борис Барабанов, журналист, музыкальный редактор "Афиша Daily" Николай Овчинников, креативный директор телеканала ТНТ MUSIC, генеральный продюсер лейбла ТНТ MUSIC Андриан Мельников, музыкальный продюсер, куратор образовательной программы "Академия звука" Андрей Рыжков. Ведущие концерта - актеры театра и кино Глеб Бочков ("Вернувшиеся", "Эбигейл", "Подольские курсанты") и Анвар Халилулаев ("Чернобыль. Зона отчуждения", "Полицейский с Рублевки. Новый сезон").

"При подготовке концерта задействовано колоссальное количество профессионалов из различных отраслей: дизайнеры компьютерной графики, сценаристы, музыкальные редакторы, звукорежиссеры, разработчики визуальных решений, конечно же, сами начинающие артисты вложили много сил. В своих проектах мы всегда стараемся делать акцент на синтезе креативных индустрий и творческих коллаборациях. Поэтому мы вместе с участниками находимся в волнительном предвкушении предстоящего действа и с уверенностью можем сказать, что оно будет ярким, красочным и запоминающимся. Победа - это всегда приятно, но выпускники музыкальных лагерей "Академии звука" уже получили достаточный багаж опыта и знаний для своего дальнейшего, возможно, самостоятельного продвижения", - сказала Марина Абрамова, директор Роскультцентра.

Организаторами всероссийского конкурса "Академия звука" выступили ФГБУ "Роскультцентр", АНО "Центр кинофестивалей и международных программ", агентство "Параллель" и mgmt.run при поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта - поддержать начинающих музыкантов, создав механизмы социальных лифтов на региональном и федеральном уровнях.

Начало трансляции 22 декабря в 18:45.

Дополнительная информация

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

n'RIS - международная площадка для хранения, в том числе в зашифрованном виде, любых цифровых результатов, созданных творческим трудом, и доставки до "витрин" прав на них. Она помогает разместить актуальные сведения об авторах и правообладателях в блокчейн-инфраструктуре IPChain. Для подтверждения первоначального авторства цифровая площадка предоставляет свидетельства о депонировании, которые содержат ключи и идентификаторы, необходимые для предъявления в случае споров.

IPEX - цифровая биржа для совершения сделок с любыми результатами корпоративного и индивидуального творчества, от идей до готовых продуктов. Платформа позволяет авторам и правообладателям самостоятельно управлять своими правами, заключать лицензионные контракты и монетизировать контент. Кроме того, IPEX - узел распределенного реестра интеллектуальной собственности IPChain. Все действия, происходящие с активами, этапы сделок и условия соглашений фиксируются в реестре IPChain, работающем на базе блокчейн.

FONMIX - b2b-плеер, предназначенный для получения детализированной достоверной отчетности от пользователей и для фонового озвучивания коммерческих объектов. В каталоге FONMIX - более 11 млн музыкальных композиций от крупнейших правообладателей мира, лицензированных для использования в общественных местах.