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Путин пожелал президенту Франции Макрону скорейшего выздоровления от COVID-19 17:53
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17.12.2020 22:04
Рубрика: Общество

Гороскоп

18 декабря - 22 декабря
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 286(8340)

Овен

Именно у вас в руках будут те нити, дергая за которые вы сумеете добиться больше того, что хотели.

Телец

Найдется много желающих заплатить высокую цену за информацию, добыть которую вам не составит труда.

Близнецы

Ваше обаяние позволит вам расположить к себе любого. Вы подберете ключи к дверям, которые не удавалось открыть.

Рак

Начинайте все дела только тогда, когда уверенность в собственных силах позволит снести препятствия на вашем пути.

Лев

Любой новый опыт стоит воспринимать как проверку своих способностей.

Дева

В вашей жизни все будет предсказуемо, если вы не затеете перемен, которые лишат вас покоя.

Весы

Вы сможете осуществить свои планы в компании с надежными партнерами, хотя вам покажется, что вы справитесь одни.

Скорпион

Любые рискованные мероприятия грозят вам пустыми хлопотами. Новые знакомства будут неустойчивыми.

Стрелец

Не составляйте больших планов. Даже проработанные проекты будут нежизнеспособны.

Козерог

Если не желаете ощутить в полной мере, что такое "не везет", ограничьтесь повседневными делами и обязанностями.

Водолей

Любовные авантюры способны стать причиной деловых и творческих неудач. А недруги попытаются поставить вам подножку.

Рыбы

Ваши планы на уик-энд перечеркнет рутина, семейный или служебный долг. Однако вы легко справитесь с проблемами.

Общество Ежедневник Гороскоп

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