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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин проконтролирует расследование по факту смерти Легкоступовой

Ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой будет под личным контролем у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщили в пресс-службе ведомства. С просьбой об этом к главе СК РФ обратилась дочь певицы.

Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
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"Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Валентина Легкоступова умерла 14 августа с диагностированной черепно-мозговой травмой. Официальная версия предполагала падение певицы в ванной и случайный удар, но адвокат семьи настаивал на рассмотрении версии с насильственными травмами.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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