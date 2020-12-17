Белорус Макс Корж попал в топ 10 артистов популярной социальной сети

Макс Корж попал в десятку популярных артистов в социальной сети "ВКонтакте" в 2020 году, заняв там восьмую строчку. Топ выглядит так: Morgenshtern на первом месте, на втором "Artik & Asti", на третьем - "Gayazov$ Brother$", на четвертом - "Miyagi & Andy Panda2", на пятом - "Скриптонит", на шестом - "HammAli & Navai", на седьмом - "Jony", на восьмом - Макс Корж, на девятом - Егор Крид, на десятом - Элджей.

Максим Корж закончил в Брестской области музыкальную школу. В 16 лет он с друзьями создал свою музыкальную группу LunClan.

Во время учебы в Белорусском университете Макс Корж записал свою первую сольную песню. Проучившись в БГУ до 3 курса, он бросил университет и занялся музыкальной деятельностью. Он записал песню "Небо поможет нам" за 300 долларов, которые занял у своей мамы, и выложил ее в социальной сети. После этого Максима забрали в армию, а когда он вернулся, то узнал, что песня стала популярной в интернете. За это время песня собрала внушительную аудиторию, ее даже взяли минские радиостанции.

Также альбомы Макса Коржа "Жить в кайф" и "Малый повзрослел, ч. 2" попали в топ-30 альбомов года, как и альбомы других белорусов - Мэвла, Тимы Белорусских и Murovei.

Альбом белоруса Мэвла "Всем привет" занял 7-е место, "Дом, который построил Алик" - Гуф & Murovei - 16-е место, "Жить в кайф" Макса Коржа - 19 место, "Моя кассета - твой первый диск" Тимы Белорусских - 22 место, "Малый повзрослел, ч. 2" - на 29- м.

Главные награды "ВКонтакте" в категориях "Артист года", "Альбом года", "Хит года в клипах", "Хит года" взял Morgenshtern, лишь треком года стала песня "Луна не знает пути" от Тайпан и Agunda.

В прошлом году команда "Вконтакте" назвала артистом года Тиму Белорусских. По версии Google самыми популярными клипами в белорусском сегменте YouTube за 2020 год стали видео российских исполнителей. Первое и второе места у группы "Little Big", третье и четвертое - у видеоблогера и певицы Клавы Коки.