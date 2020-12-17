Берлинский кинофестиваль меняет планы

Новости

В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
Байден публично сделает прививку от коронавируса 01:33
Прокуратура Голландии назвала личность взломавшего Twitter Трампа хакера 00:47
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма 00:39
Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС 00:38
Вильфанд предупредил о "погодном кульбите" 00:03
"Аталанта" с Миранчуком сыграла вничью с "Ювентусом" 16.12.2020
Тедеско прокомментировал поражение от "Зенита" 16.12.2020
В праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами 16.12.2020
Капсула китайского беспилотника доставила лунный грунт на Землю 16.12.2020
Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID 16.12.2020
РПЛ отреагировала на драку болельщиков во время игры "Зенит"-"Спартак" 16.12.2020
Стало известно, в каких регионах самая короткая рабочая неделя 16.12.2020
В Пулково приземлился самолет из Москвы с неисправностью 16.12.2020
Правительство Болгарии выделило 25 млн евро на модернизацию советских Т-72 16.12.2020
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень 16.12.2020
В Болгарии ввели право отслужить добровольно полгода 16.12.2020
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 16.12.2020
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 16.12.2020
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 16.12.2020
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 16.12.2020
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 16.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 01:00
Рубрика: Культура

Берлинский кинофестиваль меняет планы

Текст: Валерий Кузнецов
В связи с нарастающей в Германии волной пандемии Берлинский международный фестиваль вынужден кардинально изменить свои планы.
Фото: EPA/PAUL ZINKEN Фото: EPA/PAUL ZINKEN
Фото: EPA/PAUL ZINKEN
Фото: kinopoisk.ru
"Еще по одной" Томаса Винтерберга - рекорд по числу "Европейских Оскаров"

Уровень заражения в стране неделю назад достиг рекордного уровня в 952 смерти - самый высокий показатель за все время пандемии. Закрыты школы и большинство торговых предприятий. Все понимали, что фестиваль, запланированный на период с 11 по 21 февраля, вряд ли может состояться - да еще, как надеялись его новые руководители, в традиционном формате. И теперь, сообщает деловой журнал шоу-бизнеса Variety, принято решение перенести его на начало марта, причем конкурсные программы пройдут в виртуальном формате. А в начале июня должен состояться мини-фестиваль с серией мировых премьер. Более подобными планами официальные представители фестиваля обещали поделиться в ближайшие дни.

Этому решению предшествовали лихорадочные поиски выхода из сложившейся тревожной ситуации. Первой предложенной версией был фестиваль в его традиционном виде, но перенесенный на апрель. Однако правительство ФРГ, которое берет на себя основную часть расходов на фестиваль (27,2 миллионов евро), не захотело рисковать в условиях полной неизвестности, как будет развиваться пандемия и пойдет ли она к тому времени на спад. Кроме того, именно на апрель запланирована премьера одного из главных хитов года - очередного фильма бондиады "Не время умирать" с Дэниэлем Крейгом, и кинотеатры не захотели бы терять доходы от него, отдавая свои экраны под фестивальные показы.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм "Конференция" получил два приза на кинофестивале в Египте

Кроме того, повис вопрос о первом в году Европейском Кинорынке, обычно проходящем параллельно с Берлинале. Главные игроки кинобизнеса предпочитают виртуальный вариант в марте гипотетическому традиционному в апреле. Тем более, что все больше оснований сомневаться в возможности открыть границы в Европе даже и в апреле. Да и апрель слишком близок от мая, когда по идее должен начаться Каннский фестиваль - если, конечно, и он не вынужден будет перенести форум на июнь или даже июль.

Берлинский кинофестиваль - первое в году крупное кинематографическое мероприятие мирового значения. В 2020 году в нем участвовали 18 518 гостей из 132 стран, его события освещали 3447 журналистов и критиков из 82 стран, число его зрителей, купивших билеты, достигло 479 365 человек; в 15 кинотеатрах Берлина они посмотрели 341 фестивальный фильм. Европейский кинорынок 2020 года показал 732 фильма.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень
Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом