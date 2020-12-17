Берлинский кинофестиваль меняет планы

В связи с нарастающей в Германии волной пандемии Берлинский международный фестиваль вынужден кардинально изменить свои планы.

Уровень заражения в стране неделю назад достиг рекордного уровня в 952 смерти - самый высокий показатель за все время пандемии. Закрыты школы и большинство торговых предприятий. Все понимали, что фестиваль, запланированный на период с 11 по 21 февраля, вряд ли может состояться - да еще, как надеялись его новые руководители, в традиционном формате. И теперь, сообщает деловой журнал шоу-бизнеса Variety, принято решение перенести его на начало марта, причем конкурсные программы пройдут в виртуальном формате. А в начале июня должен состояться мини-фестиваль с серией мировых премьер. Более подобными планами официальные представители фестиваля обещали поделиться в ближайшие дни.

Этому решению предшествовали лихорадочные поиски выхода из сложившейся тревожной ситуации. Первой предложенной версией был фестиваль в его традиционном виде, но перенесенный на апрель. Однако правительство ФРГ, которое берет на себя основную часть расходов на фестиваль (27,2 миллионов евро), не захотело рисковать в условиях полной неизвестности, как будет развиваться пандемия и пойдет ли она к тому времени на спад. Кроме того, именно на апрель запланирована премьера одного из главных хитов года - очередного фильма бондиады "Не время умирать" с Дэниэлем Крейгом, и кинотеатры не захотели бы терять доходы от него, отдавая свои экраны под фестивальные показы.

Кроме того, повис вопрос о первом в году Европейском Кинорынке, обычно проходящем параллельно с Берлинале. Главные игроки кинобизнеса предпочитают виртуальный вариант в марте гипотетическому традиционному в апреле. Тем более, что все больше оснований сомневаться в возможности открыть границы в Европе даже и в апреле. Да и апрель слишком близок от мая, когда по идее должен начаться Каннский фестиваль - если, конечно, и он не вынужден будет перенести форум на июнь или даже июль.

Берлинский кинофестиваль - первое в году крупное кинематографическое мероприятие мирового значения. В 2020 году в нем участвовали 18 518 гостей из 132 стран, его события освещали 3447 журналистов и критиков из 82 стран, число его зрителей, купивших билеты, достигло 479 365 человек; в 15 кинотеатрах Берлина они посмотрели 341 фестивальный фильм. Европейский кинорынок 2020 года показал 732 фильма.