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17.12.2020 13:12
Рубрика: Общество

В отборочном этапе олимпиады "Я - профессионал" участвовали 106 тысяч студентов

Текст: Мария Набиркина
Завершился отборочный онлайн-этап Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Это один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране, который проводит президентская платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке министерства науки и высшего образования. Принять участие в олимпиаде могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры всех российских вузов. Цель проекта - поддержать талантливых студентов и дать им возможность не только продолжить обучение в ведущем вузе страны, но и начать карьеру в крупной компании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020-2021 учебном году олимпиада "Я - профессионал" проводится в четвертый раз. Задания отборочного этапа олимпиады в течение 17 дней выполнили более 106 тысяч человек. Это на 21% больше, чем в прошлом году. В олимпиаде 72 направления, которые охватывают различные профессиональные сферы: от сельского хозяйства до компьютерных и инженерных наук. Каждый участник мог зарегистрироваться на одно или несколько направлений

По словам руководителя олимпиады "Я - профессионал" Валерии Касамары, самыми популярными направлениями оказались "Лечебное дело и педиатрия", "Юриспруденция", "Математика", "Педагогическое образование", "Психология".

Уже в январе студенты узнают, кто из них проходит в заключительный этап состязаний.

- Вовлеченность молодежи в проект растет с каждым годом, - отметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - В тройку регионов-лидеров по числу участников отборочного онлайн-этапа олимпиады вошли Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. За ними следуют Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Приморский край, Томская область и другие.

Фото: iStock
Какие призы ждут дипломантов студенческой олимпиады "Я - профессионал"

Заметнее всего в олимпиаде "отметились" студенты Первого МГМУ им. Сеченова - во многом именно они вывели в топ направление "Лечебное дело и педиатрия". Также активными были студенты ВШЭ, МГУ им.Ломоносова, СПбГУ, МФТИ, МГПУ. Всего же в отборочном этапе участвовали студенты из 894 вузов России.

Те, кто успешно пройдет онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап, который состоится с середины февраля по конец апреля 2021 года. Итоги четвертого сезона олимпиады "Я - профессионал" будут подведены в мае 2021 года.

Призеры, победители и медалисты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус - премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Общество Образование

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