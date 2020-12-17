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17.12.2020 17:50
Рубрика: В мире

Болгария продлила локдаун до 31 января

Текст: Александр Гацак (София)

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил о принятом решении сохранить локдаун в стране до 31 января. Он подчеркнул свое неудовлетворение статистикой заболевания коронавирусом в республике.

Фото: AFP/ARMANDO BABANI
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Закрытыми останутся все кафе, рестораны, торговые центры, ночные клубы и спортивные залы. Исключение составят лишь заведения, работающие при отелях. Обучение будет вестись дистанционно. Открыты будут детские сады и школы для 1-4 классов.

Премьер балканской страны Бойко Борисов, уже успевший переболеть COVID-19, выразил сожаление в связи с высоким уровнем смертности от инфекции. По этому показателю Болгария занимает второе место среди государств Евросоюза.

К настоящему времени общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Болгарии превышает 186 тысяч. Летальных исходов - более шести тысяч. При этом выздороветь смогли 90510 человек.

В мире Европа Болгария Пандемия коронавируса COVID-19

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