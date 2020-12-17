ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

У россиян может появиться время на то, чтобы отказаться от навязанных услуг при оформлении кредитов.

Центральный банк предлагает дать потребителям две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг.

"По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика", - сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.

Сейчас человек тоже может не оформлять добровольную страховку при оформлении кредита. Или передумать и отказаться от нее в течение 14 дней. Но до сентября банки предпочитали предлагать клиентам так называемые коллективные страховки, отказаться от оформления которых было невозможно. С 1 сентября 2020 года период охлаждения распространился и на договоры коллективного страхования, когда договор со страховой компанией заключает банк, а потребитель к нему подключается. Правда, если человек отказывается от страховки своего кредита, банк может повысить процентную ставку или вообще не одобрить кредит.

Помимо полисов страхования банки предлагают клиентам и другие продукты - юридические услуги, информационно-консультационные. При этом навязанные услуги могут быть предустановлены (в виде заранее проставленных галочек в договоре) и потребитель может оказаться не информирован о возможности от них отказаться до подписания договора, уточнили в пресс-службе ЦБ. Именно поэтому в ЦБ и считают необходимым распространить период охлаждения на все дополнительные услуги, оформленные вместе с договором на основной продукт.

За 9 месяцев нынешнего года клиенты банков подали 62,4 тыс жалоб в Центральный банк, в которых выражают неудовольствие работой банков по предоставлению потребкредитов. Проблема навязывания дополнительных услуг фигурирует в 9,2% таких жалоб. Еще 4,7% жалоб касаются условий заключенного договора.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, расширение периода охлаждения - это полумера. Он считает, что нужно запретить при выдаче кредитов навязывать какие-либо иные продукты и услуги.