Цены на бензин в России стабильны уже девять недель

Нулевая динамика цен на бензин зафиксирована в России на неделе с 7 по 13 декабря, сообщает Росстат. Они стабильны уже на протяжении девяти недель.

При этом в столицах девяти регионах они повысились - максимальное подорожание зафиксировано в Хабаровске и Орле - 0,5% и 0,4% соответственно. Снижение Росстат отметил в семи региональных центрах. Здесь ли лидеры Симферополь и Севастополь с результатом по 0,5%.

В Москве на разных заправках цена на бензин АИ-92 колебались от 38,9 до 44,67 рубля за литр, АИ-95 - от 41,9 до 50,15 рубля, АИ-98 - от 49,99 до 55,89 рубля. В Петербурге бензин АИ-92 стоил от 41,9 до 44,41 рубля за литр, АИ-95 - от 45,3 до 48,86 рубля, АИ-98 - от 53,2 до 55,66 рубля.

По сравнению с началом года бензин в среднем подорожал на 2,4%, а дизельное топливо - на 1,6%.