Чего ждать российским школам от Цифровой образовательной среды

В России начался эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды в школах. Он продлится до конца 2022 года.

Чем отличается Цифровая образовательная среда от дистанционного обучения? Ждет ли школы тотальное погружение в онлайн? Почему аргумент "мы и без компьютеров учились хорошо" уже не работает? В минпросвещения опровергли восемь самых популярных мифов о дистанционном обучении, которые ходят в соцсетях и родительских чатах.

МИФ 1

"Цифровая образовательная среда (ЦОС) и дистанционное образование - одно и то же"

Это неправда! Цифровая образовательная среда - это оснащение школ современной техникой и связью, создание обучающих сервисов. Все это нужно для того, чтобы обеспечить качественным образованием всех детей. И не важно, где они живут: в мегаполисе или самом отдаленном поселке.

Инструменты Цифровой образовательной среды - это электронные дневники, интерактивные доски, качественные видеоматериалы, которые показывает учитель на уроке, и многое другое. Все это будет использоваться на очных уроках! И даже если ребенок по какой-то причине не может посещать занятия (например, болеет), благодаря ЦОС он сможет смотреть урок по видео.

Цифровая образовательная среда снизит "бумажную" нагрузку на учителей

Почему тогда родился этот миф? Просто во время вынужденного дистанционного обучения многие школы начали пользоваться новой инфраструктурой, которая уже создается. Отсюда и путаница.

МИФ 2

"Развитие ЦОС - первый шаг к полному переходу обучения в онлайн-формат"

Это неправда! Никто не собирается вводить дистанционное обучение для всех школьников на постоянной основе.

- Сейчас перевод школ или отдельных классов на обучение с использованием дистанционных технологий происходит из-за эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, - подчеркнул зам­министра просвещения РФ Виктор Басюк. - Решение о переходе принимает регион. Это временная мера, продиктованная исключительно заботой о здоровье детей, учителей и членов их семей.

МИФ 3

"Есть документы, которые на законодательном уровне закрепляют дистанционный формат, а традиционная система образования будет ликвидирована"

Это неправда! Есть федеральный проект "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", который предусматривает техническое оснащение всех школ, обеспечение их широкополосным интернетом и качественными учебными материалами. Он не предполагает всеобщего перехода на дистант.

- Не существует и не может существовать никаких официальных документов о тотальном переходе на удаленную форму получения знаний. Ни один закон не сможет перевести очное образование, гарантированное государством, в дистанционное или заочное. Это не пропустит ни один законодательный орган, - подчеркнул Виктор Басюк.

МИФ 4

"Цель ЦОС - сокращение числа школ и учителей"

Это неправда! ЦОС создается для учителя, а не вместо него. Цифровая образовательная среда разгрузит учителей от рутины: бумажной отчетности, проверки однотипных домашних заданий. Современные инструменты помогут сделать очные уроки интереснее с помощью интерактивных заданий. У педагога появится больше времени и сил на общение с детьми.

100 процентов российских школ должны быть подключены к высокоскоростному интернету: не менее 100 Мбит/с - в городах, и не менее 50 Мбит/с - в сельской местности

МИФ 5

"Цифровизация снижает уровень знаний детей"

Это неправда! Научно доказано: современные методы обучения повышают эффективность обучения и уровень знаний школьников. Главное - правильно их применять. Современным "цифровым" детям уже сложно воспринимать длинные монологи учителя у доски. Новая тема "пойдет" гораздо легче, если показать им увлекательный учебный фильм, сделанный с использованием 3D-графики и эффектов. Плюс ко всему цифровые технологии помогают за меньшее время приобрести больше знаний.

Наглядный пример: за то время, что ученик, переписывая из учебника в тетрадь упражнение, вставит пять пропущенных букв, он смог бы пройти интерактивный тест, вставив 50 пропущенных букв.

Во втором случае он лучше закрепит пройденный материал. В этом помогут и "всплывающие" правила в случае неверного ответа, и игровая форма с набиранием баллов (вместо скучного переписывания).

МИФ 6

"Если на создание Цифровой образовательной среды планируется потратить 1,5 млрд евро, значит, все-таки готовится переход на всеобщий дистант"

Это неправда! Техническое оснащение школ (а их у нас в стране больше 40 тысяч) стоит недешево, но без него сегодня хорошее образование невозможно. Создание качественного, соответствующего государственным стандартам, одобренного экспертами контента тоже требует затрат. Отдельная забота - создание безопасной системы, которую не смогут взломать хакеры.

МИФ 7

"Мы учились не за компьютером, и все было хорошо. Поэтому Цифровая образовательная среда не нужна"

- Этот аргумент относится к прошлому, а не к современности, - рассказал Виктор Басюк. - Мы хотим создать абсолютно для всех школьников равные условия для получения качественных знаний и навыков. Только так можно обеспечить им лучшее будущее, а значит, и хорошие перспективы для всей страны.

Раньше все пользовались дис­ковыми проводными телефонами: попробуйте убедить ваших детей, что сегодня можно обойтись без мобильных телефонов! Сегодня количество профессий, где не требуется владение компьютером, стремительно сокращается, а к тому моменту, когда нынешние дети закончат школу, таких рабочих мест может вообще не остаться.

МИФ 8

"В интернете уже есть много обучающих платформ, можно пользоваться ими. Тратить государственные деньги на новые не нужно"

Это не так. В интернете действительно уже много обучающих платформ. Но пока нет такой, которая была бы абсолютно безопасна для детей, содержала только проверенный и одобренный экспертами контент, предоставляла информацию по всем предметам и на все темы.

- Такая платформа еще только создается, она будет называться "Моя школа", - рассказал Виктор Басюк. - Пользоваться ею школьники и учителя будут бесплатно.

Сельские школы

Ноу-хау из портфеля

Проект "Цифровая образовательная среда" для школы № 116 в челябинском поселке Чурилово - это не просто скоростной интернет.

- Это действительно среда, в которой мы на разных электронных платформах работаем вместе с детьми. Для учителей - это незаменимый помощник. А для детей добавляются элементы игры и азарта, которые современной школе просто необходимы, - считает директор Татьяна Трапезникова.

В кабинете естествознания с экрана светит второе солнце - шестиклассники изучают строение светила и располагают планеты вокруг него. В кабинете информатики есть свой 3D-принтер: физические процессы дети познают с помощью 3D-моделей и переносных лабораторий с датчиками cилы, напряжения и давления. В кабинете технологии установлены мини-станки с числовым программным управлением. А в первом классе идет урок математики, и будущие Лобачевские напряженно подсчитывают яблоки в коробках на интерактивной доске. Перемещать картинки можно с помощью специальной указки.

Подготовил Михаил Пинкус, Челябинск