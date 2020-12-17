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17.12.2020 22:34
Рубрика: Спорт

Нажали на паузу

Чемпионат России среди команд Премьер-лиги ушел на зимний перерыв
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 286(8340)
Отечественная Премьер-лига ушла на зимний перерыв. Следующие матчи чемпионата запланированы на конец февраля. А значит, сейчас можно подвести промежуточные итоги.
Интрига в чемпионате сохраняется: борьба за "золото" вступает в решающую фазу... Фото: РИА Новости Интрига в чемпионате сохраняется: борьба за "золото" вступает в решающую фазу... Фото: РИА Новости
Интрига в чемпионате сохраняется: борьба за "золото" вступает в решающую фазу... Фото: РИА Новости

Пожалуй, главное, что стоит отметить - конкуренция в битве за чемпионство. Хотя фаворит здесь, как и в прошлых сезонах, очевиден. Благодаря победе в последнем перед паузой туре над "Спартаком" отрыв от конкурентов увеличил "Зенит". Питерский клуб теперь опережает москвичей на шесть очков.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
ЦСКА обыграл "Ростов" и завершил год на втором месте в РПЛ

Вероятно, еще одним претендентом на "золото" стоит признать ЦСКА. Но у армейцев хватает проблем, причем не только игровых. Вполне возможно, в новом году у "красно-синих" будет новый главный тренер. Виктор Гончаренко намеревался уйти еще летом, но его уговорили. Теперь же, по всей видимости, ЦСКА отпустит специалиста.

Нешуточная борьба предстоит и за выживание. Как и за места в еврокубковой зоне. Одно можно сказать точно - скучно не будет. А вот кто порадовал и, наоборот, разочаровал в первой части сезона - в материале "РГ".

Главное открытие

Пожалуй, больше всех удивил "Сочи". До начала сезона южане потеряли нескольких лидеров. В частности, Андрея Мостового, Александра Кокорина. Однако на результатах команды это ничуть не сказалось. Более того: команда Владимира Федотова в какой-то момент шла среди лидеров.

Из-за нескольких осечек сочинцам не удалось удержаться в первой тройке, но вряд ли клуб изначально ставил перед собой такие цели. В последних трех матчах перед зимней паузой "Сочи" одержал три победы, одолев среди прочих "Спартак" и "Динамо". На момент подписания номера "РГ" в печать южане занимали четвертое место в таблице. Очень достойный результат.

- Все положительное, что получается, достигается упорным трудом. Мы набрали 33 очка и очень довольны. Хотели реабилитироваться в последнем матче и обыграть "Динамо". Нам это удалось, - отметил один из тренеров "Сочи" Олег Фоменко.

Главное разочарование

Со знаком минус стоит отметить выступление "Локомотива". Безусловно, в неудачах команды определенную роль сыграла продажа лидера "красно-зеленых" Алексея Миранчука, уехавшего покорять Италию. Но и без него москвичи, в целом, неплохо укомплектованы. За тех же Франсуа Камано и Зе Луиша клуб заплатил немаленькие деньги. Но результата пока нет.

Фото: РИА Новости
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В чемпионате "Локомотив" то выдавал серию из побед, то затем проигрывал. Сразу в двух матчах - с "Динамо" и "Краснодаром" - команда Марко Николича терпела поражения и пропускала при этом по пять мячей. Что касается Лиги чемпионов, то "красно-зеленые" досрочно лишились шансов на попадание в плей-офф турнира, а в последнем туре, уступив "Баварии", вылетели из еврокубков.

Лучший футболист

Хорват Никола Влашич проводит третий сезон ЦСКА. И надо отметить, что с каждым годом он выглядит все лучше. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Влашич не только раздает голевые передачи, но и забивает: в 16 играх хавбек забил восемь мячей. Что примечательно - Никола забил на один мяч больше, чем троица форвардов армейцев (Федор Чалов - Чидера Эджуке - Илья Шкурин) вместе взятые.

Неудивительно, что Влашичем заинтересовались европейские клубы. По неофициальным данным, приобрести хорвата хотят представители итальянского чемпионата. В частности, "Наполи". Если Никола и дальше так будет играть, то переезд в одну из ведущих лиг - лишь дело времени.

Лучший тренер

Перед стартом и уже по ходу сезона "Ростов" распродал ряд ключевых игроков. Команду покинули Алексей Ионов, Дмитрий Чистяков, Эльдор Шомуродов, Бахтиер Зайнутдинов. В такой ситуации любому тренеру придется непросто. Но Валерий Карпин, по крайней мере на данный момент, хорошо справляется с возникшими проблемами.

Несмотря на определенные спады, "Ростов" идет в верхней части таблицы. Более того - дончане вполне могут завершить сезон в еврокубковой зоне. Другой вопрос, что с такими результатами Карпин может получить приглашение от топ-клуба. Но это уже совсем другой вопрос.

Тем временем

Один за всех: Краснодар идет на Загреб

"Отомстит" ли "Краснодар" за ЦСКА? Увидим... Фото: РИА Новости

По итогам жеребьевки плей-офф еврокубков в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне "Краснодар" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Увы, но из четырех представителей российской Премьер-лиги в еврокубках осталась только одна команда - "Краснодар". "Зенит" и "Локомотив" досрочно вылетели из Лиги чемпионов, а ЦСКА занял четвертое место в группе в Лиге Европы. "Краснодар" попал в плей-офф Лиги Европы благодаря третьему месту в групповой стадии Лиги чемпионов. При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы команда Мурада Мусаева вошла в число несеяных. В результате можно сказать, что "Краснодару" повезло со жребием: ему попалось загребское "Динамо". К слову, динамовцы на групповой стадии встречались с ЦСКА: матч в Москве завершился вничью - 0:0, а дома хорваты оказались сильнее - 3:1. Первый матч краснодарцев с хорватским клубом пройдет 18 февраля, ответный - спустя неделю.

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