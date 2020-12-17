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Текст:   Марина Трубилина 
20:52 17.12.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)

Накопление капитального

Число домов со спецсчетами на капремонт увеличилось почти вдвое

Все больше домов переходит на накопление средств на капитальный ремонт на специальных счетах. Однако процесс идет достаточно медленно, отмечается в исследовании фонда "Институт экономики города".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сейчас на спецсчетах копят деньги около 96 тысяч многоквартирных домов из 725 тысяч, включенных в программы капремонта. Это 21% домов по площади. Пять лет назад их было только 56 тысяч. Но после 2017 года ежегодный прирост доли домов со спецсчетами замедлился и увеличивается только на один процентный пункт в год. При таких темпах половина домов перейдет на спецсчета только через 35 лет, отмечают в Институте экономики города.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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При этом ситуация в регионах очень отличается. Так, в Удмуртии спецсчетами пользуется 47% домов (74% по площади), а, к примеру, на Сахалине - лишь 1% (1,31% по площади). По мнению авторов исследования, на это влияет информированность жителей, возможность получить методическую помощь, а также позиция и поддержка местных властей.

Средняя площадь домов, которые пользуются спецсчетами, в 1,8 раза больше, чем у домов, которые копят в "общем котле" - 5,6 тысячи кв. м против 3,1 тысячи кв. м. Единственное исключение - Иркутская область, где площади одинаковы. Поскольку дома большой площади строятся в основном в последние 20 лет, это свидетельствует о том, что спецсчет выбирают чаще всего жители относительно новых домов, отмечают в ИЭГ. К середине 2020 года на спецсчетах хранилось более 137 млрд рублей, на 70% больше, чем в 2017 году. При этом на капремонт ежегодно расходовалось только 10-23 млрд рублей. Это объясняется необходимостью первоначального "накопления капитала", считают в ИЭГ, срок которого зависит от стоимости ремонта, площади дома и размера взноса.

В среднем дома со спецсчетами накопили на ремонт по 2 млн рублей. Это сопоставимо со стоимостью замены одного лифта (2-3 млн рублей). Но из-за разницы в размере взносов жителям одинаковых домов нужно копить на ремонт всех лифтов по-разному: в Москве - от 7 до 10 лет, в Удмуртии 12-17 лет, а, например, в Ульяновской области - 17-22 года. Если же лифты необходимо заменить в более ранние сроки, то собственники просто не смогут выполнить эти обязательства. "Устанавливая заниженный размер взноса, регионы фактически лишают собственников возможности самостоятельно справиться с проведением дорогостоящих работ", - считают авторы исследования. Принять решение о повышении взноса собственники могут самостоятельно. Однако это могут не поддержать небогатые жители - превышение взносов над минимальным уровнем не учитывается при установлении субсидий на оплату ЖКУ и при выплате компенсаций пожилым гражданам и инвалидам.

В среднем дома со спецсчетами накопили на ремонт по 2 млн рублей

Порядок использования спецсчетов необходимо совершенствовать, считают авторы исследования. К примеру, дать возможность быть владельцами спецсчетов товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, которые доверили управление домом другой организации. Расширить число банков, где можно открывать спецсчета (сейчас их всего восемь). По-прежнему не решена проблема обесценивания накоплений из-за инфляции: хотя средства на капремонт можно хранить на депозите, доход все равно ниже инфляции. Необходимо развивать и кредиты для владельцев спецсчетов. Пока их выдает только один банк.

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