Что будет с рублем после заседания Банка России

Новости

Нарколог назвал безвредную норму спиртного 06:50
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране 06:43
Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 06:31
В Хабаровском крае проводы в армию закончились избиением полицейского 06:17
В Новосибирске за экстремизм осудили активиста Свидетелей Иеговых 05:54
В Новой Зеландии прививки от COVID-19 начнут делать летом 2021 года 05:35
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами 05:14
В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры 04:33
В аэропорту Благовещенска произошел пожар 04:25
В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов 04:18
Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи 03:46
Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы 03:15
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится 03:10
Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США 02:45
В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов 02:44
В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
Байден публично сделает прививку от коронавируса 01:33
Прокуратура Голландии назвала личность взломавшего Twitter Трампа хакера 00:47
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма 00:39
Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС 00:38
Вильфанд предупредил о "погодном кульбите" 00:03
"Аталанта" с Миранчуком сыграла вничью с "Ювентусом" 16.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В пятницу, 18 декабря, пройдет завершающее в 2020 году заседание Банка России. Базовым сценарием для участников рынка является сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 4,25%. Несмотря на то что представители ЦБ не раз отмечали, что еще остается пространство для снижения ключевой ставки, ускорение инфляции может выступить сдерживающим фактором для регулятора. В первом квартале 2021 года инфляция может достичь 5% в годовом выражении, что на 0,75% выше текущего уровня ключевой ставки.

Фото: iStock
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень

По нашему мнению, если ЦБ в эту пятницу сохранит ставку без изменения, рубль отреагирует нейтрально. Впрочем, если в комментарии Банка России прозвучит тезис о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом на ближайших заседаниях будет рассматриваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, это может оказать умеренное давление на рубль, так как это будет указанием на сохранение мягкого подхода регулятора к монетарной политике.

По нашим оценкам, курс рубля к доллару завершит этот год в коридоре 72,5-74,5, к евро - 88-90. Факторами в пользу укрепления российской валюты остаются общий risk on на рынках, связанный с одобрением вакцин и началом массового прививания против COVID-19, а также относительно стабильная ценовая конъюнктура в нефти вблизи 50 долларов за баррель, которая подпитывается тем же "вакцинным" оптимизмом, ослаблением USD на валютном рынке и решениями, принятыми в рамках соглашения ОПЕК+.

Американская валюта сдает позиции на фоне ожидаемого принятия нового масштабного пакета стимулов для экономики США, давая тем самым возможность для укрепления и сырьевым активам, и валютам развивающихся стран. Впрочем, новые локдауны в Европе, ухудшение прогнозов по спросу на сырье со стороны ОПЕК и МЭА, а также стремительное восстановление нефтедобычи в Ливии могут остудить энтузиазм покупателей на рынке "черного золота".

Из других важных факторов влияния на рубль отметим возвращение умеренной напряженности геополитического фона по различным аспектам. Помнят инвесторы и о жесткой позиции в отношении России Джо Байдена, который совсем скоро вступит в должность президента США.

Также возможно давление на рубль со стороны выплат по внешнему долгу российских компаний - пик этих выплат приходится на последние недели декабря. Стоит учитывать и традиционное стремление части инвесторов уйти на длинные новогодние выходные в иностранной валюте из-за опасения реализации в это время каких-либо рисков. Наконец, общее ухудшение рыночного сентимента, например, в свете усугубления ситуации с пандемией или провала переговоров по сделке Brexit, также может стать причиной ослабления рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
В аэропорту Благовещенска произошел пожар
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится
Тедеско решил не продлевать контракт со "Спартаком"
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего