Что туристам из РФ предложит кубинский курорт Кайо-Коко во время пандемии

Долгожданное открытие Кубы для туристов из России после более чем полугодового перерыва из-за пандемии коронавируса оказалось откровенно смазанным. Среди пассажиров первого же рейса, который 4 ноября привез на курортный остров Кайо-Коко около 500 российских туристов, проведенные по прилете ПЦР-тесты выявили COVID-19 у 11 человек. Отдых для них запомнился лишь спартанскими условиями военного госпиталя в городе Санта-Клара.

Похоже, на Кубе попросту не просчитали последствия такого обращения с зараженными туристами. Но после поднявшегося шума в соцсетях и СМИ условия содержания тех, у кого кубинцы выявили коронавирус, были улучшены. Теперь в госпиталь отвозят только тех, кому необходима квалифицированная медицинская помощь, а бессимптомные переносчики заболевания и их ближайшие контакты изолируются в специально переоборудованном отеле или в отдельных корпусах своих же гостиниц. Главная задача - не допустить вспышки коронавируса на курортном острове. Тем самым гарантировав безопасный пляжный отдых - то, чем в нынешних непростых условиях могут похвастаться далеко не многие страны мира.

Корреспондент "РГ" отправился на курортный остров Кайо-Коко, чтобы лично выяснить, что ждет на Кубе российских туристов, решившихся на отдых в разгар пандемии.

Острова на замке

Кайо-Коко, поэтично названный в честь местного названия обитающего здесь белого ибиса и являющийся частью Кайо-Гильермо (райские острова в Атлантическом океане, входящие в архипелаг Хардинес-дель-Рей, что в переводе с испанского означает "сады короля" - РГ). Острова находятся всего в двадцати километрах к северу от центральной кубинской провинции Сьего-де-Авила. С большой землей их соединяет построенная к 1988 году дамба с проложенной по ней двухполосной дорогой, общей протяженностью почти 35 километров. На самом Кайо-Коко расположен международный аэропорт, куда теперь уже месяц как прилетают чартерные самолеты из Москвы, а также множество отелей.

Но вот покинуть территорию архипелага и пробраться на ту самую большую землю туристу не получится. Дело в том, что эпидемиологическая ситуация в провинции Сьего-де-Авила, к которой и относятся курортные острова, не предполагает нахождение там иностранных туристов. Кстати, все кубинцы, занятые на Кайо-Коко в турсекторе, работают вахтовым методом: смены длятся от недели до месяца, а перед возвращением на основную территорию Кубы все проходят два ПЦР-теста и соблюдают карантин. Таким образом, возобновление международного туризма не угрожает вспышке коронавируса на Кубе, до сих пор успешно противостоящей пандемии (на Острове Свободы благодаря жестким мерам с марта выявлено менее 10000 случаев COVID-19). Для того чтобы покинуть территорию Кайо-Коко необходимо получить специальное разрешение местных властей. Сделать это туристу не получится.

Впрочем, любые запреты не означают, что пытливые туристы не предпринимают попыток "сбежать". В тот момент, когда корреспондент "РГ" проходил проверку на пропускном пункте перед въездом на острова, со стороны Кайо-Коко подъехала арендованная туристами машина (такие автомобили легко вычисляются по букве "Т" на номерах), водитель которой преимущественно знаками попытался объяснить охраняющим переход полицейским, что ему просто срочно необходимо проехать в провинцию Сьего-де-Авила. В ход шли просьбы, уговоры, затем деньги. Но полицейские взирали на происходящее без особенного энтузиазма, показывая путешественникам лишь в обратном направлении, и, в конце концов, туристам пришлось развернуться.

Кубинские официальные лица на вопрос о том, когда туристы смогут покидать территорию островов, отвечают уклончиво: "Как только эпидемиологическая обстановка в провинции стабилизируется". В переводе с сухого чиновничьего языка это, вероятно, может означать, что на скорое открытие основной территории Кубы для приезжающих на Кайо-Коко рассчитывать не приходится. Главное условие снятия этих ограничений - снижение числа выявляемых среди прилетающих туристов случаев коронавируса. А об этом говорить пока рано.

Сейчас путешественникам доступны различные виды досуга на самих островах. Это морские прогулки на скоростных лодках по мангровым зарослям, выход в море на катамаранах и яхтах, рыбалка и подводное плавание (как дайвинг, так и снорклинг), посещение дельфинария, наблюдение за фламинго. Для перемещения по территории весьма немаленьких островов можно арендовать автомобиль или скутер. Главными же достопримечательностями здесь являются красивейшие пляжи, жемчужина которых - пляж Пилар, расположенный на Кайо-Гильеро. Этот пляж, сегодня регулярно входящий в различные топы пляжей мира, в свое время так поразил побывавшего здесь писателя Эрнеста Хемингуэя, что тот назвал в четь него свою яхту - "Пилар".

Сначала тест, потом отдых

Впрочем, до того, как полностью окунуться в беззаботный отдых, туристу необходимо не просто прилететь в расположенный прямо на островах аэропорт "Хардинес-дель-Рей", но и пройти сразу после выхода из самолета ПЦР-тест и дождаться его отрицательных результатов.

"Мы прилетели пять дней назад. С трапа самолета мы отправились проходить ПЦР-тест. В общей сложности это добавляет около получаса, зато потом багаж ждать практически не приходится, за это время его уже успевают выгрузить, - рассказал корреспонденту "РГ" отдыхающий в отеле Memories Caribe Beach Алексей из Санкт-Петербурга. - На второй день отдыха нам сообщили, что ПЦР-тест оказался отрицательным. Впрочем, в это мы были уверены, поскольку специально перед вылетом сдали такой тест, чтобы исключить возможные проблемы".

Действительно, на Кубе не требуют от туристов предоставления отрицательных анализов на COVID-19 накануне вылета. Тесты делаются по прилете. Все пассажиры, спускаясь с трапа самолета, попадают в переоборудованный VIP-зал аэропорта, где на входе замеряется температура, медиками проводится визуальный осмотр прибывших, собираются заполненные путешественниками опросники о состоянии здоровья и производится забор биоматериала для проведения ПЦР-тестирования.

"Здесь оборудованы 12 пунктов забора биоматериала, который затем отправляется в лабораторию. Результаты сообщаются через санитарные службы отелей", - рассказывает Дайлян Манесес Лоренсо, глава службы санитарного контроля международного аэропорта Кайо-Коко. При этом эпидемиолог все же настоятельно рекомендует убедиться в отсутствии заболевания перед вылетом и сдать анализ на COVID-19 заранее.

Долго задерживаться в аэропорту пассажирам не придется. Директор воздушной гавани Марио Эрнандес объясняет, что обычный пассажиропоток составляет 800 человек в час, сейчас же, после введения санитарных протоколов, он снизился до 620 человек в час. Но с учетом того, что самолетов сюда прилетает пока еще немного (всего 6 бортов в неделю, из которых 4 широкофюзеляжных лайнера - из России и 2 небольших самолета из Канады), график удается спланировать так, чтобы избежать долгих очередей.

В отелях гостей, помимо приветственных коктейлей и танцев, также встречает медперсонал, а противоэпидемиологические меры разнятся в деталях, но их суть сводится к одному: сделать отдых безопасным. Отели заполняются пока не более чем на 60-70%, что позволяет избежать излишнего скопления людей. Повсюду стоят антисептические гели для рук, дежурят эпидемиологи и медперсонал, контролирующие соблюдение установленных норм, а уборщицы регулярно дезинфицируют все поверхности. Фактически исключается оплата наличными деньгами (впрочем, бесконтактная оплата пока на Кубе не работает, с собой необходимо брать банковскую карту). Кроме того, до получения результатов ПЦР-тестов (обычно они приходят на следующий день) гостей просят ходить в защитных масках. Например, в сети Memories каждый заезд получает браслеты особого цвета. Так персонал отеля знает, кто должен находиться в маске, и напоминает об этом забывчивым отдыхающим. А в отеле Gran Muthu и ряде других вновь прибывших заселяют в отдельно стоящий корпус.

"Каких-либо особенных ограничений, которые мешают отдыхать, мы не заметили. Море и пляж все такие же красивые, а коктейли - вкусные", - делится рецептом успешных каникул Алексей. И таких, как он, здесь большинство - в основном туристы положительно отзываются об отдыхе, а отдельные жалобы скорее связаны с особенностями не всегда самого качественного кубинского сервиса да иногда портящейся в это время года погодой (стоит взять с собой теплую толстовку) и мошкарой (репелленты также не помешают), а отнюдь не с противокоронавирусными мерами. Кстати, соблюдать социальную дистанцию сейчас на Кайо-Коко проблем не составляет: отели заполнены меньше, чем наполовину. Отсюда и полупустые пляжи, и свободные зоны вокруг бассейнов. Среди отдыхающих подавляющее число россиян. Об этом свидетельствуют российские флаги и приветственные надписи на русском, которые встречают туристов на самых заметных местах во всех отелях курорта. На общем фоне теряются гости из Канады, а из других стран самолеты сюда пока не прилетают.

Впрочем, все рассказы о красивом пляжном отдыхе справедливы лишь в отношении тех, у кого по прилету анализы на коронавирус оказались отрицательными…

Отдых в карантине

А вот если ПЦР-тест подтвердил наличие COVID-19, ситуация в корне меняется. Инфицированных туристов тут же изолируют. Бессимптомных пациентов больше не отвозят в госпитали, для них переоборудовали четырехзвездочный отель Sol Cayo Coco. Здесь туристы находятся взаперти в номерах под наблюдением медперсонала. А вот в случае появления характерной для коронавиурса симптоматики и ухудшения общего состояния - немедленно переводятся в госпитали. В отеле-обсерваторе туристы остаются как минимум пять дней, когда им делают повторный ПЦР-тест. Если он оказывается отрицательным - можно вернуться к прерванному отдыху.

Изолируются и ближайшие контакты зараженных: те, кто заселился в один номер с переносчиком заболевания. Преимущественно они находятся в своем же отеле, но в отдельном корпусе. Выходить из номеров нельзя, еду и напитки приносят туда же. На пятый день также проводят еще один анализ, лишь после отрицательного результата которого карантин заканчивается.

Главная жалоба изолированных туристов банальна: в предоставляемом питании исключены алкогольные напитки. По словам персонала отеля, в борьбе с этой несправедливостью россияне проявляют чудеса сообразительности. Например, недавно с балкона одного из номеров отеля-обсерватора постоянно падало полотенце, которое находящиеся в изоляции туристы просились поднять. В итоге работающая на этаже горничная на третий раз сама вызвалась сходить за полотенцем, под которым она нашла припасенную бутылку рома, услужливо принесенную друзьями. Что и говорить - своих в беде не бросают!

Сейчас на двух островах работают 9 из 18 отелей. Туристов здесь очень ждут, и по мере роста интереса к кубинскому направлению будет открываться все больше гостиниц. Признаки того, что отдых на Кайо-Коко будет пользоваться все большим спросом, есть уже сейчас. Например, управляющий одного из отелей рассказал корреспонденту "РГ", что они были вынуждены на две недели приостановить продажу туров: все доступные 60% номеров были забронированы. Говорят о том, что скоро из Канады полетит больше самолетов.

К чести кубинцев надо признать, что в погоне за прибылью они не готовы пойти на послабления разработанных правил и санитарных протоколов. На Острове Свободы умеют держать пандемию под контролем, о чем наглядно свидетельствует уровень заболеваемости COVID-19 в стране, один из лучших, если не лучший, в мире.

Это значит, что те туристы, которые в это не самое удачное для путешествий время все же отважатся на зарубежный отдых и выберут Кубу, смогут безопасно провести здесь свой отпуск.