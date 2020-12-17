Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС на сессии в Брюсселе в среду вечером.

Бюджет в размере 1,8 триллиона евро, включая пакет мер по восстановлению после коронавируса, был согласован Европейским советом в начале декабря и принят Европарламентом 548 голосами за, 81 против и 66 воздержавшихся, сообщает Euronews. Собственно, бюджет Евросоюза на семилетний период утвержден в размере 1,074 трлн евро, затрагивая широкий ряд статей расходов ЕС, от сельского хозяйства до финансирования исследований. Еще около 750 миллиардов евро предусмотрены на выделение помощи странам-членам блока на борьбу с коронавирусом, которая будет финансироваться за счет совместного долга.

Бюджет также предусматривает дополнительное выделение средств на сумму в 15 миллиардов евро на десять ключевых программ ЕС, среди которых здравоохранение, "зеленая экономика" и переход к оцифровке документов. Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли назвал его "историческим бюджетом в исторический момент", который закладывает основы "более зеленой и справедливой Европы", сравнив его с планом Маршалла.

Планы расходов, которые все еще нуждаются в получении одобрения национальных парламентов, позволят ЕС выпускать долговые обязательства с общим обеспечением, которые он затем будет раздавать странам-членам блока в виде грантов и льготных кредитов. Фонды будут предназначены для оказания помощи странам в проведении реформ и инвестиций, при этом не менее одной трети суммы выделяется на климатические расходы, уточняет Bloomberg.

Путь к принятию бюджета был затруднен из-за проблем, связанных с позицией Венгрии и Польши, которые пригрозили наложить вето из-за противодействия механизму, который ставил бы выделение средств в зависимость от уважения государством-членом основных европейских ценностей. Но компромисс был достигнут на прошлой неделе во время саммита лидеров стран европейского сообщества, которые договорились приостановить действие этого механизма до тех пор, пока ЕС не разработает планы того, как его можно использовать на практике.