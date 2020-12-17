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17.12.2020 12:11
Рубрика: В мире

Европарламент закрепил верховенство права при финансировании

Текст: Александр Саможнев

Европейский парламент одобрил механизм верховенства права, благодаря которому впервые в истории ЕС несоблюдение принципов правового государства будет санкционировано прекращением европейского финансирования. Венгрия и Польша будут оспаривать это решение в Европейском суде, сообщает телеканал Euronews.

Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС

Европарламент готовит также резолюцию с призывом привести в готовность механизм верховенства права до 1 января. Венгрия и Польша уже не могут заблокировать бюджет ЕС и восстановительный фонд, которые утверждены лидерами Евросоюза. В среду депутаты окончательно одобрили семилетний финансовый план Сообщества в размере 1,07 триллиона евро, который будет выполняться с начала нового года.

При посредничестве Германии Венгрия и Польша сняли свое вето в отношении знакового пакета мер стимулирования Европейского союза в обмен на отсрочку процесса введения санкций, который мог бы лишить их доступа к средствам. Предложение Берлина увязывает выплаты из финансового пакета с демократическими стандартами, хотя такие санкции не могут быть применены до того, как Европейский суд вынесет решение о законности новых правил. По оценкам экспертов, этот процесс может занять более года.

В опросе, проведенном Европарламентом 20 октября, 77 процентов европейских граждан настаивают на том, чтобы средства ЕС выделялись только тем странам, которые эффективно реализуют верховенство закона и защищают демократические принципы. Более 50 процентов жителей Люксембурга, Австрии и Мальты выступают за привязку средств ЕС к свободе прессы, независимости судебной системы, антикоррупционным инициативам и защите гражданских свобод. Онлайн-опрос, проведенный агентством Kantar в начале октября, охватил почти 25 тысяч граждан в возрасте от 16 до 64 лет по всей Европе, информирует портал neweurope.eu.

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