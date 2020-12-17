Facebook разрабатывает технологию сканирования мозга

Команда инженеров Facebook занимается разработкой инструмента, позволяющего считывать мысли людей и переводить их в определенные действия. Об этом сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на аудиозапись внутреннего совещания руководства соцсети.

На прошедшем собрании технический директор Майк Шрепфер сообщил, что разрабатываемый соцсетью датчик способен "принимать нейронные сигналы, исходящие от мозга, двигающиеся вниз по спинному мозгу вдоль руки, к запястью". По его словам, технология могла бы использоваться для помощи при наборе текста, удержания виртуального объекта или управления персонажем в видеоигре.

Однако пока неизвестно, когда разработка увидит свет. "Сравнительно небольшие наголовные устройства позволяют силой мысли выбирать один из двух или даже четырех вариантов, - отмечает IT-эксперт Александр Баулин. - Но из четырех вариантов проще выбрать свайпом. Или движением глаз, если мы доживем до совершенной версии Google Glass. А вот с чтением мыслей у нас пока большие сложности и даже инвазивные сенсоры или устройства с охлаждением датчиков до низких температур - чтобы убрать шумы - пока не позволяют разобраться - как мы думаем, как сопоставить нашу мозговую активность словам".

Кроме того, Facebook работает над новым сервисом, который автоматически будет сокращать большие тексты и новости. Подборка самых важных материалов будет оформляться в виде маркированного списка и озвучиваться голосовым помощником. Рабочее название нового сервиса - TL;DR (англ. too long; didnʼt read - "слишком длинно, не прочел"). "Реферирование текстов - вполне реально, - продолжает Баулин. - Есть популярный алгоритм GPT3, который учится "понимать" о чем текст, а отсюда два шага до реферирования".

В Telegram уже есть канал, который работает ровно по той же схеме, какую планирует ввести Facebook. Там искусственный интеллект самостоятельно генерирует новости, ориентируясь на материалы известных российских и мировых СМИ.