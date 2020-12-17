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17.12.2020 15:43
Рубрика: Digital

Facebook разрабатывает технологию сканирования мозга

Текст: Иван Черноусов

Команда инженеров Facebook занимается разработкой инструмента, позволяющего считывать мысли людей и переводить их в определенные действия. Об этом сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на аудиозапись внутреннего совещания руководства соцсети.

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На прошедшем собрании технический директор Майк Шрепфер сообщил, что разрабатываемый соцсетью датчик способен "принимать нейронные сигналы, исходящие от мозга, двигающиеся вниз по спинному мозгу вдоль руки, к запястью". По его словам, технология могла бы использоваться для помощи при наборе текста, удержания виртуального объекта или управления персонажем в видеоигре.

Однако пока неизвестно, когда разработка увидит свет. "Сравнительно небольшие наголовные устройства позволяют силой мысли выбирать один из двух или даже четырех вариантов, - отмечает IT-эксперт Александр Баулин. - Но из четырех вариантов проще выбрать свайпом. Или движением глаз, если мы доживем до совершенной версии Google Glass. А вот с чтением мыслей у нас пока большие сложности и даже инвазивные сенсоры или устройства с охлаждением датчиков до низких температур - чтобы убрать шумы - пока не позволяют разобраться - как мы думаем, как сопоставить нашу мозговую активность словам".

Кроме того, Facebook работает над новым сервисом, который автоматически будет сокращать большие тексты и новости. Подборка самых важных материалов будет оформляться в виде маркированного списка и озвучиваться голосовым помощником. Рабочее название нового сервиса - TL;DR (англ. too long; didnʼt read - "слишком длинно, не прочел"). "Реферирование текстов - вполне реально, - продолжает Баулин. - Есть популярный алгоритм GPT3, который учится "понимать" о чем текст, а отсюда два шага до реферирования".

В Telegram уже есть канал, который работает ровно по той же схеме, какую планирует ввести Facebook. Там искусственный интеллект самостоятельно генерирует новости, ориентируясь на материалы известных российских и мировых СМИ.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Facebook

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