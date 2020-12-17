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17.12.2020 18:28
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, как будет работать вакцина "лайт"

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Стратегия вакцинирования наших людей в России будет продолжена, как она планировалась исходно двухкомпонентной векторной вакциной "Спутник V", которая создает хороший прочный иммунитет на длительный период. Об этом в эфире "Россия 24" сообщил руководитель центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Комментируя медикаментозное действие вакцины "лайт", он отметил, что необходимость в таком препарате связана с тем, что никакая промышленность ни РФ, ни Западной Европы, ни Америки, ни всего земного шара одновременно при условии пандемии не может быстро произвести необходимое количество вакцинного препарата.

"Поэтому тот вакцинный препарат, о котором говорил президент предлагает некоторый компромисс между продолжительностью действия вакцинного препарата, который обладает очень хорошей продолжительностью действия - "Спутник V", и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости. И не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания, использовав только один компонент этой вакцины", - пояснил Александр Гинцбург.

Понимая при этом, подчеркнул ученый, что данный компонент будет действовать далеко не на 100% для разных категорий вакцинируемых, а немного по-разному. По его словам, там будет 85% для одной категории, для других категорий, возможно, этот процент будет немного отличаться в одну или другую сторону.

"Самое главное, - подчеркнул Александр Гинцбург. - Такой подход позволит охватить очень большое количество населения, и предотвратить тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом в том числе. В тоже самое время, я повторяю, продолжительность действия будет небольшая, но это определенный компромисс, связанный с тем, что ни одна промышленность, ни одной страны, не может одновременно произвести необходимое количество вакцин".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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