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Рубрика: Спорт

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение CAS

Текст: Максим Домчев

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне о лишении российских спортсменов на два года права выступать на Олимпиадах, Паралимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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По мнению министра, в полной мере нельзя быть удовлетворенным принятым решением. По словам Олега Матыцина, положительным моментом является то, что срок наказания составляет не четыре, а два года.

"К сожалению, CAS удовлетворил требования WADA по применению санкций к РУСАДА, несмотря на то, что РУСАДА в последние годы было признано одним из самых эффективных, и его взаимодействие с WADA было очень конструктивно. Но положительно, что санкции будут действовать два года, а не четыре, как изначально предполагалось", - приводит слова министра РИА Новости.

Олег Матыцин уверен, что России необходимо продолжать взаимодействовать с международными организациями и международным спортивным сообществом. При этом необходимо уделить максимальное внимание защите интересов российских спортсменов.

При этом министр выразил сожаление, что принятые санкции распространяются и на руководителей государства, членов парламента, правительства.

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