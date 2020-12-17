Глава ОКР отреагировал на решение CAS о двухлетнем наказании РУСАДА

Глава ОКР отметил, что принятое судом решение в споре между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством не в полной мере учитывает аргументы российской стороны. WADA требовало четырехлетней дисквалификации, а CAS сократил наказание вдвое.

"Решение частично удовлетворить иск мы не приветствуем. Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо наказания РУСАДА и как следствие - санкций в отношении участников процесса. Суд не в полной мере учел аргументацию и доводы", - заявил Поздняков во время общения с журналистами.

Глава ОКР заметил, что CAS не удовлетворил иск к Олимпийскому комитету России, что позволит ему формировать состав на Игры.

"Сейчас можно сказать, что "чистые" российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх без ограничений", - сказал он.

Согласно решению CAS, на всех турнирах разрешено наносить цвета национального флага на форму спортсменов. Не будет и запрета на флаги России для зрителей. А представлять страну на время отстранения будет "Олимпийская команда России".

"Статуса олимпийской сборной РФ не существует, есть "Олимпийская команда России". В этом статусе российские спортсмены и будут выступать", - заявил Поздняков.

Поздняков добавил, что отбывшие наказание за допинг атлеты смогут участвовать в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

Главным результатом, по мнению главы ОКР, является тот факт, что "СAS не поддержал WADA в применении мер коллективной ответственности и не стал вводить дополнительные критерии для участников Олимпийских игр, Паралимпийских игр и чемпионатов мира".