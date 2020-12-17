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Google нашла способ ускорить старые ноутбуки

Текст:   Виктория Чернышева
17.12.2020,  
18:38
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Google совершила выгодное приобретение - теперь частью компании стала Neverware, разрабатывающая дистрибутив CloudReady OS на базе Chromium OS. Его особенность в том, что он работает на очень старых ноутбуках и Mac.

После установки дистрибутива устройства превратятся в хромбуки и смогут продолжить работу.

Как уточняет портал 9to5google, о сделке нигде громко не говорилось. Новость появилась на сайте Neverware. В ней говорится, что "Neverware и CloudReady теперь официально являются частью Google и команды Chrome OS".

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В хромбуки теперь можно превратить даже очень слабые устройства: минимальные требования для установки дистрибутива - 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, наличие USB-разъема и полный администраторский доступ к ПК. Единственный момент - CloudReady OS требует стабильную и приличную скорость интернет-соединения.

ОС доступна в трех версиях: бесплатной базовой - для дома, расширенной - для вузов и школ и коммерческой - для компаний.

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Фото: istock
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