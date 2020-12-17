Гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александра Горячкина стали победителями Суперфинала чемпионата России, который прошел в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве. Интересно, что чемпионы и призеры получат не только часть общего призового фонда в 10 миллионов рублей, но и билеты на мюзикл "Шахматы".

Переход от онлайн-турниров к "живым" шахматам дался Яну Непомнящему не так просто. Фото: РИА Новости

На лидерство среди мужчин, помимо рейтинг-фаворита турнира Непомнящего, претендовал еще и Сергей Карякин. В заключительном 11-м туре Ян черными фигурами быстро оформил ничью с Максимом Чигаевым и ждал результата партии между Карякиным и Даниилом Дубовым. В случае ничейного исхода Сергей догнал бы конкурента. Тогда выявлять сильнейшего пришлось бы на тай-брейке (две партии с контролем 15+10), а то и биться в армагеддоне (5 минут у белых против 4 у черных, ничья в пользу черных). Но любитель нестандартных ходов и решений Даниил Дубов не стал подыгрывать сопернику, а наоборот, усложнил черным фигурам задачу по максимуму. В итоге Карякин проиграл и с 7 очками занял второе место. Непомнящий одержал чистую победу, набрав 7,5 очка.

- Очень сложный турнир, прежде всего ввиду большого перерыва от "живых" шахмат, - приводит слова Непомнящего пресс-служба Федерации шахмат России. - В целом о местах я не думал, поскольку были другие приоритеты: не заболеть, потренироваться и не потерять рейтинг. Мои тренеры Владимир Поткин и Ильдар Хайруллин отработали очень хорошо, много угадывали, какие-то партии выигрывали уже в дебюте, включая важнейший поединок с Сергеем Карякиным, где удалось применить свежую концепцию.

Кстати, Непомнящий лидирует и в турнирной таблице приостановленного из-за пандемии коронавируса турнира претендентов. После семи туров первого круга, состоявшегося в Екатеринбурге, первое место делят наш гроссмейстер и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка). Возобновление партий запланировано на март 2021 года.

Возвращаясь к Суперфиналу чемпионата России, отметим, что развязка женского турнира получилась даже более нервной и напряженной, чем у мужчин. Александра Горячкина одержала победу над Татьяной Гетьман, благодаря чему догнала Полину Шувалову, которая, в свою очередь, сыграла вничью с Ольгой Гиря. Чтобы определить чемпионку, нужно было провести тай-брейк. Но обе партии завершились миром. А в армагеддоне "выжила" теперь уже трехкратная чемпионка России Александра Горячкина.

Кстати

После награждения чемпионов России прошло еще одно чествование. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович вручил золотые медали шахматистам нашей сборной, которые летом стали победителями первой онлайн-олимпиады FIDE.

- Мы вами гордимся, - отметил Дворкович. - От всех, кто за вас болел, говорю вам "спасибо" и желаю новых успехов.

Финал онлайн-олимпиады получился нестандартным. Россияне вели в счете в матче с Индией, но из-за сбоев интернет-подключения FIDE приняла решение присудить победу обеим командам.