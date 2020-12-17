"Химки" одержали волевую победу над "Локомотивом" в матче 19-го тура РПЛ

В матче 19-го тура РПЛ "Химки" сумели одержать волевую победу над "Локомотивом" со счетом 3:2.

Столичный "Локомотив" завершил 2020 год гостевым поражением от "Химок". Хотя по ходу встречи команда Марко Николича дважды вела в счете, но в концовке встречи химчане вырвали победу.

Счет в матче открыли футболисты "Локомотива". На 15-й минуте встречи Гжегож Крыховяк поразил ворота хозяев. "Химки" отыгрались с пенальти, который был назначен после помощи VAR. Воспитанник "Локомотива" Аршак Корян свой бывший клуб не пожалел.

Однако на перерыв химчане ушли, уступая в счете 1:2 после точного удара защитника Мурило.

Развязка наступила в самой концовке встречи. На 85-й минуте Илья Кухарчук восстановил равенство в счете, а на третьей компенсированной минуте Александр Долгов принес "Химкам" победу.

Подмосковный клуб продлил серию без поражений до шести матчей. За это время команда пришедшего по ходу сезона наставника Игоря Черевченко одержала пять побед и один раз сыграла вничью.

"Локомотив" занимает восьмое место с 28-ю очками. У "Химок" 25 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.