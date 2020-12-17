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17.12.2020 20:34
Рубрика: Спорт

"Химки" одержали волевую победу над "Локомотивом" в матче 19-го тура РПЛ

Текст: Максим Домчев

В матче 19-го тура РПЛ "Химки" сумели одержать волевую победу над "Локомотивом" со счетом 3:2.

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Столичный "Локомотив" завершил 2020 год гостевым поражением от "Химок". Хотя по ходу встречи команда Марко Николича дважды вела в счете, но в концовке встречи химчане вырвали победу.

Счет в матче открыли футболисты "Локомотива". На 15-й минуте встречи Гжегож Крыховяк поразил ворота хозяев. "Химки" отыгрались с пенальти, который был назначен после помощи VAR. Воспитанник "Локомотива" Аршак Корян свой бывший клуб не пожалел.

Однако на перерыв химчане ушли, уступая в счете 1:2 после точного удара защитника Мурило.

Развязка наступила в самой концовке встречи. На 85-й минуте Илья Кухарчук восстановил равенство в счете, а на третьей компенсированной минуте Александр Долгов принес "Химкам" победу.

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Подмосковный клуб продлил серию без поражений до шести матчей. За это время команда пришедшего по ходу сезона наставника Игоря Черевченко одержала пять побед и один раз сыграла вничью.

"Локомотив" занимает восьмое место с 28-ю очками. У "Химок" 25 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.

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