Ил-114-300 с новым фюзеляжем полетит в 2021 году

Самолет Ил-114-300 с новым фюзеляжем совершит первый полет в 2021 году, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Полностью новый серийный образец собирается на серийном заводе в Луховицах, находится в высокой степени готовности. В соответствии с графиком, его первый полет состоится в следующем году", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы госкорпорации.

Как пояснили в "Ростехе", для ускорения реализации программы и прохождения сертификационных процедур для создания опытного образца с новыми системами был использован фюзеляж от прошлой модели.

Новый пассажирский самолет для региональных рейсов создается в два этапа. Сначала был построен опытный образец. Затем модель будет запущена в серийное производство.

Накануне "Ростех" продемонстрировал первый полет опытного образца лайнера с новыми двигателями и новым оборудованием, в ходе которого были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость, управляемость самолета и функционирование его систем. На самолете были установлены российские двигатели ТВ7-117СТ-01.

Серийные поставки самолета планируется начать в 2023 году. До 2030 года планируется поставить 100 таких машин.

Новая модель самолета обладает крейсерской скоростью 500 км в час. Максимальная высота полета - 7,6 тысячи м, дальность полета - 5 тысяч км. Самолет рассчитан на 68 пассажиров.