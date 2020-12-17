Историк: Вечный огонь в Белграде - это маяк для будущих поколений сербов

Сербский народ с воодушевлением воспринял новость о зажжении Вечного огня на Мемориальном кладбище Освободителей Белграда, частица которого была перенесена сюда от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. О своем отношении к этому неординарному событию корреспонденту "Российской газеты" рассказал авторитетный историк, декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович.

"Вечный огонь, доставленный из Москвы в Белград, представляет собой не только символ благодарности русским и сербским освободителям Белграда в 1944 году, но и серьезный посыл в будущее, - констатировал ученый. - Особенно это касается Белграда, где все еще ожидается зажжение еще одного Вечного огня, который был зажжен в 2000 году в память о жертвах агрессии НАТО и который в том же году после "демократических изменений" был погашен, а сам памятник - осквернен. Между этих двух Вечных огней, посвященных русским воинам-освободителям и жертвам натовской агрессии, находится не только парадигма сербской истории, но и парадигма сербской современности и будущего. Именно поэтому сияние Вечного огня в Белграде - это маяк, который может и должен освещать путь сербскому народу в будущем. В противном случае, сербы вновь могут быть ослеплены пламенем, охватившим их святыни в Косово и Метохии и за его пределами. Следует помнить, что Вечный огонь является драгоценным залогом будущего всего сербского народа и представляет собой гораздо больше, чем просто благодарность тем, в чью честь он был перенесен из Москвы".

Напомним, что Вечный огонь зажжен в Белграде в год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне в рамках акции "Мира и Согласия". Появление первого в республике Вечного огня свидетельствует о продолжении Россией и Сербией традиций боевого братства, заложенных в ходе борьбы с фашизмом, а также о приверженности сторон сохранению исторической правды о подвиге предков. Он послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.

По мнению председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, символический акт переноса и зажжения частицы Вечного огня "ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях". "Сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями. Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников-усташей. Освободительная миссия Красной армии стала спасением сербской нации. Я уверен в том, что сохранение памяти о подвиге советского солдата и союзников, сербских патриотов-антифашистов - это нравственный долг двух наших народов, двух наших братских стран", - резюмировал он.