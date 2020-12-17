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17.12.2020 12:58
Рубрика: В мире

ЮНЕСКО пополнила Список нематериального наследия человечества

Текст: Юрий Когалов
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, культуры и науки расширила Список нематериального наследия человечества. Заседание комитета ЮНЕСКО, занимающееся этим вопросом, впервые прошло в виртуальном режиме. Однако это не помешало добавить в Список 18 новых пунктов.

Так, нематериальным культурным наследием человечества теперь считается традиционная сингапурская уличная система общественного питания - хокер-центры. Как заявил министр культуры, общин и молодежи Сингапура Эдвин Тон во время презентации, эта система "является источником гордости для Сингапура и его жителей, отражает многогранное культурное наследие, а также стала неотъемлемой частью повседневной жизни сингапурцев вне зависимости от возраста, расы или происхождения". Хокер-центры представляют собой крытые площадки на свежем воздухе, где под одной крышей собраны различные ресторанчики. Тут можно найти блюда индийской, индонезийской, китайской и малайской кухонь, а также традиционные местные кофе и чай. Сингапурцы предпочитают питаться именно в хокер-центрах.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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Попало в Список нематериального наследия ЮНЕСКО и вполне конкретное блюдо - кускус, а также сама техника его приготовления. Как отмечается на сайте организации, "приготовление кускуса - это церемониальный процесс, включающий несколько различных операций", начиная с выращивания крупы, измельчения семян и заканчивая готовкой. Эти практики связаны с набором уникальных инструментов и посуды. "В настоящее время, как и в прошлом, методы приготовления кускуса представляют собой сумму знаний и ноу-хау, которые неформально передаются через наблюдение и повторение. Кускус - это блюдо, насыщенное символами, смыслами, культурными и социальными элементами, связанными со сплоченностью и праздничным настроением", - обратили внимание в ЮНЕСКО. Кстати, заявка на внесение кускуса в Список была подана сразу четырьмя странами: Алжиром, Мавританией, Марокко и Тунисом, где это блюдо пользуется наибольшей популярностью.

Добавлен в Список и фестиваль Нар Байрами, посвященный гранату, который ежегодно проводится в Азербайджане. "Культура граната - это набор практик, знаний, традиций и навыков, связанных с выращиванием фруктов, который используется не только в различных кулинарных контекстах, но также упоминается в ремеслах, декоративном искусстве, мифах, повествовании и другом творчестве. Ежегодное празднование демонстрирует гордость за многовековые традиции праздника и культуры, связанные с фруктами, и поощряет активный обмен и общение между сообществами и посетителями праздника", - отметили в ЮНЕСКО.

Продолжая гастрономический подход, ЮНЕСКО внесла в Список нематериального наследия и особую технику рыбной ловли - чарфия, которой пользуются в Тунисе. Речь идет о ловушках, созданных из пальмовых листьев, которые устанавливаются на морское дно. Рыба в них попадает во время отлива. "Эта практика ловли требует обширных знаний в области подводной топографии и морских течений", - отметили в организации. Знания передаются из поколения в поколение, а в различных фазах ловли рыбы задействовано все население островов Керкенна.

По заявке Омана и ОАЭ в Список также внесены верблюжьи бега, один из самых популярных видов спорта в аравийских монархиях Персидского залива. Животных отбирают по виду, происхождению и возрасту, а сами соревнования проводятся на специально подготовленных полях.

Довольно близок к этому испанский праздник "Винных лошадей", на котором демонстрируются знания и методы выращивания и ухода за лошадьми, передающиеся из поколения в поколение.

Нематериальным наследием отныне считаются и несколько танцев. Например, аргентинский чамаме. Его танцуют, тесно обнявшись, под музыку скрипки и вируэлы, впрочем, сейчас также играют на гитаре, аккордеоне, контрабасе. "Музыка и танцы чамаме являются важной частью региональной идентичности и играют важную социальную роль, поскольку они являются общими чертами общественных и семейных собраний, религиозных праздников и других праздничных мероприятий. Чамаме подчеркивает такие ценности, как любовь к своей земле, местной фауне и флоре, религиозная преданность и "образ жизни", заключающийся в гармонии между человеческим, естественным и духовным", - пояснили в ЮНЕСКО.

Другой танец - будима - кардинально отличается. Это танец воина, который исполняется во время различных церемоний в Замбии. Мужчины с оружием (копьями, топорами) имитируют войну, женщины подпевают и танцуют, а дети играют на барабанах. Примечательно, что к танцу может присоединиться любой желающий, что служит объединяющим фактором для всех сообществ.

Попал в этом году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО корейский фестиваль фонарей. Первоначально это был религиозный ритуал в честь рождения Будды. "Фестиваль - время радости, когда социальные границы временно стираются. Во времена социальных трудностей он играет особенно важную роль в интеграции общества и помогает людям преодолевать повседневные проблемы", - отметили в ЮНЕСКО.

Особый статус теперь у конкурса сенкосов, который проводится в Боснии и Герцеговине - в муниципалитете Купрес.

Фото: iStock
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Искусство ткачества Аль-Саду, которым владеют женщины бедуинских племен в Саудовской Аравии и Кувейте, также теперь увековечено ЮНЕСКО. Как и искусство миниатюры, представленное в Азербайджане, Турции, Иране и Узбекистане. "Хотя оно существует веками, оно продолжает развиваться и, таким образом, укрепляет связи между прошлым и настоящим", - отметили в организации. То же самое относится и к изготовлению глиняной посуды в сербском селе Злакуса. А также традициям создания ирригационных систем Аль-Афлай в ОАЭ, несколько таких систем ранее уже были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а теперь особый статус появился и у знаний об этом.

Самым молодым из всех искусств, отмеченных ЮНЕСКО в этом году, стало создание часовых механизмов, соответствующую заявку внесли Франция и Швейцария. Ведь сегодня уже невозможно представить мир без часов.

ЮНЕСКО также выделила три наследия, которые срочно нуждаются в защите. Речь идет традиционной музыке народа нама (Намибия), знания о которой остались лишь у нескольких старейшин, технике обработки дерева мопа-мопа (Колумбия) и египетском искусстве ткачества вручную.

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