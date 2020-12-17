Юрист объяснила, почему нужно погасить долги до Нового года

Если есть долги, то лучше погасить их до наступления Нового года. Ведь 1 января время введенных из-за пандемии коронавируса послаблений закончится, и приставы смогут снова взыскивать задолженности, в том числе прямо из зарплаты.

"С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объеме, вернутся. Приставы смогут в счет погашения долга удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50 процентов", - напомнила РИА Новости юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева. По ее словам, приставы могут напрямую обратиться к работодателю должника. Долг начнет списываться из зарплаты.

В 2020 году реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени за просрочку платежа можно было тем, кто понес существенное сокращение доходов или заболел коронавирусом. Не взимались пени при задержке оплаты услуг ЖКХ. С 1 января послабления уже не будут действовать.

По словам юриста, людям с низкими доходами стоит в следующем году обратиться за социальной поддержкой: оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ, что позволит сэкономить несколько тысяч рублей в месяц.

До 31 декабря можно обратиться за пособием на детей в возрасте от трех до семи лет. Если на 1 января 2020 года ребенку уже есть три года, его родители смогут получить деньги за весь 2020 год, напомнила юрист. А если ребенку в течение 2020 года исполнилось три года, то пособия начисляются с дня рождения ребенка.

Юрист также напомнила, что 31 декабря нынешнего года также заканчивается действие временного порядка признания в России семей нуждающимися, а граждан - малоимущими. Он применяется при утверждении субсидий на оплату счетов ЖКХ и начислении ежемесячных пособий на несовершеннолетних в возрасте от трех до семи лет. В настоящее время при назначении пособий доходы членов семей, которые на день подачи заявления были признаны безработными, не учитываются. Но в следующем году все денежные поступления (соцвыплаты, доходы от аренды жилья, получения наследства и другое) безработных снова будут учитываться. "То есть часть тех семей, которые могут получить выплату сейчас, в следующем году уже потеряют на нее право", - отметила юрист.