Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, вводящий в УК наказание для так называемых "черных коллекторов". То есть тех, кто не включен в официальные списки судебных приставов, но собирает долги.

С инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Уголовный кодекс предлагается дополнить специальной статьей, наказывающей за нарушение покоя должников теми, кто не имеет на это вообще никаких прав.

Напомним, заниматься взысканием долгов могут только организации, включенные в реестр судебных приставов. Причем действия коллекторов строго регламентированы. Нельзя звонить должникам по ночам. Нельзя грубить. Нельзя тревожить родных и соседей должника и прочее.

Однако нередко граждан начинают донимать лжеколлекторы, действующие так, будто никакой закон им не писан.

Как рассказал Василий Пискарев, предлагаемая статья предусматривает до 5 лет лишения свободы за незаконную коллекторскую деятельность. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

Надо подчеркнуть: "черные коллекторы" редко действуют в одиночку, они любят объединяться в стаи, так легче портить людям жизнь.

Разработчик законопроекта отметил, что от граждан поступает огромное число жалоб на "выбивание" коллекторами долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его коллегам или соседям физической силы, угроз уничтожением или порчей имущества.

По его словам, только за 2018 и 2019 годы в Федеральную службу судебных приставов поступило более 47 тысяч жалоб на действия коллекторов.

"Цифра более чем внушительная. И она доказывает, что существующие меры ответственности неэффективны", - сказал Василий Пискарев.

Летом сообщалось, что положительный отзыв на проект уже дал Центробанк. После того как придут отзывы из правительства и Верховного суда России, инициативу планируется внести в Госдуму.

Правительство страны в целом поддержало законопроект. При этом правительственные эксперты высказали определенные технические замечания к инициативе.