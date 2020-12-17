Как молитва дает терапевтический эффект

В Великобритании на фоне пандемии люди стали больше молиться. Ежедневная молитва теперь привычна для 44 процентов жителей страны, сообщает The Christian Post. Каждый двадцатый впервые начал молиться во время карантина. Более половины британцев признались, что молятся за родных, четверть - за тех, кто сражается с болезнью на передовой. "Две трети молящихся верят, что Господь их слышит, - сообщает социологический центр Savanta ComResl. - Половина видит свидетельства того, что их молитва была услышана". По данным опроса, 45 процентов молятся потому, что "веруют в Бога", четверть считает: "молитва помогает успокоиться, избавляет от тревожности и депрессии".

Молитва - это жизнь "здесь и сейчас", когда воедино собрано все: тело - через позу, слова обращения к Богу, собранность мысли и сердца. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В этой статистике нет ничего неожиданного: в период испытаний любой народ обращается к Богу. Разве что фраза о молитве как способе справиться с депрессией может резануть ухо верующего. Цель молитвы - сама встреча человека с Богом, создания со своим Создателем, а вовсе не исполнение наших просьб. Глупо видеть в Боге пушкинскую золотую рыбку. При этом есть молитвы, читаемые в тревоге за будущее, и те, в которых мы просим у Бога победы над унынием. Да и все замечали удивительное чувство светлой радости, переполняющее тех, кого Церковь называет "молитвенниками и богомольцами". Выходит, хоть избавление от тревожности и депрессий в молитве не самоцель, но явно ее побочный эффект. Как все происходит?

1 Из падающего самолета

У каждого бывали минуты смертельной опасности, когда душа в мгновенном порыве рванет ввысь. И даже если окаменевшие губы при этом не шепчут: "Господи, помоги!", об этом молит все существо человека, вдруг осознавшего: "Только Он может спасти!" В богословии такую молитву, устремленную к Богу из самих глубин сердца и подчиняющую в момент моления всего человека, так и называют "сердечная молитва". Остряки прозвали ее "молитва из падающего самолета". Молитвенники и аскеты добиваются сердечной молитвы годами упорного труда: не так-то просто подчинить устремленности ввысь вечно озабоченное своими потребностями тело, склонный к постоянному рассеиванию ум, сердце, непрерывно колеблемое от наплывов чувств. При этом сама техника концентрации и самоконтроля - не самоцель, а только средство, одна из возможностей обрести Бога, попасть на эту встречу с Господом, самую главную встречу человека.

Святой Силуан Афонский учил: любой, кто хоть раз в жизни всем сердцем, со всей искренностью сможет взмолиться: "Господи, помилуй!", будет помилован. Проблема в том, что наши сердца так захламлены, что в нужный момент спасительный крик может и не вырваться из темниц нашей души.

2 Зачем кричать Богу?

Бог есть любовь, мы ему небезразличны. Он Всеведущ, то есть все знает. Зачем Ему, Всеведущему и Милостивому, нужно ждать моих сигналов о том, как мне плохо? Или чтобы я день за днем повторяла одни и те же молитвы - по утрам, когда без того опаздываешь на работу? Вечерами, когда так устал, что сериал досмотреть нет сил?

Конечно, Богу нужно не это. Бог - не старик Хоттабыч, которого можно вызвать на встречу волшебным словом, молитва - не заклинание. Богу нужно не наше славословие, а наше сердце. Но Он не будет покорять его чудом или демонстрацией Своего Всемогущества. Бог Сам наделил человека свободной волей, и любя нас, чтит и ее. Как и в любых отношениях двух личностей, здесь единственным адекватным, сообразным ответом на любовь Бога к нам может быть только свободное волеизъявление нашей любви к Нему - таковы законы мироздания. Человек вроде бы и рад любить, да только он не всегда хозяин своему сердцу, своим желаниям - "иные силы манят нас". Как говорится: и себя любить разучились, все грешим; и как других любить позабыли; вот и про Бога не вспоминаем, пока петух жареный не клюнет.

3 Взнуздать коня

Вряд ли вменяемый человек позволит себе врываться к начальнику, кипя обидами, в раздрае. Не станет он и высокомерно вплывать в высокий кабинет, заведомо считая себя достойным самых высших вознаграждений - хотя бы внешне мы стараемся соблюсти этикет. Бог видит, "ведает" наши сердца, ритуальным почтением Его не обмануть, поэтому к встрече с Богом готовят сердце.

В момент опасности, когда душа стрелой летит к Господу, понимая: лишь в Нем спасение, мы не только собираем все силы воедино. Происходит нечто не менее важное - мы мгновенно трезвеем, до нас доходит наша малость, немощность, зависимость от Создателя. Это и есть смирение. В обычной жизни, вне кризиса, смирению учатся, причем это не однократный акт, а духовный труд над собой. Каждодневный труд, в котором у нас много помощников: наша работа, недруги, всегда готовые указать тебе на твои недостатки, болезни, потери. Молитвы тоже учат смирению, причем делают это не дожидаясь, когда нас посетят учителя более беспощадные - беды, несчастья.

Смирение в молитве - не только в словах обращения к Отцу Небесному, ясно, что к Всемогущему обращаются с соответствующим пиететом. Смирение в другом. В принятии всей душой простой мысли: "Да, я прошу Тебя о самом важном для меня сейчас, но Ты выше меня, Ты лучше знаешь, что мне нужно, Ты любишь меня больше, чем я люблю себя сам, потому "Да будет воля Твоя! Не моя - Твоя!", а я лишь надеюсь на Твое милосердие и любовь!"

Но, ожидая для себя милосердия, не оскорбляй Бога своей злобой. Преподобный Ефрем Сирин предупреждал: "Если ты, человек, не прощаешь согрешившего против тебя, не утруждай себя постом и молитвой. Бог тебя не примет". Техника прощения - тема отдельная. Стоит только заметить: обиженность уносит нас в водоворот смуты, а малый подвиг прощения озаряет душу радостью, осеняет покоем.

И удивительное дело: человек, воспитывая в себе навык ежедневно вставать на молитву регулярную, получает не только опыт прощения, но и дар незлобивости. Плюс способность к самоконтролю, собранность. И дело тут не только в произнесении нужных слов. Святой Василий Великий сравнивал наше тело с конем, которому необходима узда. Вспомните, как взвинченность и уравновешенность отличаются позой человека, ритмом дыхания. Молитва уделяет внимание и этому. В самоконтроле нуждается и наш ум - тут идет битва с рассеянностью, и наше сердце - здесь важна борьба с его сухостью, неотзывчивостью. Все это лишь внешне похоже на самоанализ: за помощью верующий обращается не к психологу, к Самому Богу. Потому и говорят, что молитва - это дар Божий. Но дается он только молящемуся.

Акция "РГ"

Поможем Злате вместе

"Российская газета" продолжает следить за судьбой семьи незрячих астраханцев Русаковых, рассказанной в "РГ - Неделе" 9 декабря ("В Злате счастье"). Сейчас главное внимание уделяется восстановлению зрения у маленькой Златы. Только что малышка прошла обследование в МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова. Девочка была проконсультирована специалистами этого медучреждения. Злате Русаковой предстоит долгое лечение.

Есть надежда, что девочка будет видеть. Но процесс восстановления зрения длительный и недешевый. И мы по-прежнему надеемся на вашу поддержку этой семьи.

Для тех, кто хочет помочь семье Русаковых, напоминаем их банковские реквизиты.