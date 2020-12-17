Как молитва дает терапевтический эффект

В этой статистике нет ничего неожиданного: в период испытаний любой народ обращается к Богу. Разве что фраза о молитве как способе справиться с депрессией может резануть ухо верующего. Цель молитвы - сама встреча человека с Богом, создания со своим Создателем, а вовсе не исполнение наших просьб. Глупо видеть в Боге пушкинскую золотую рыбку. При этом есть молитвы, читаемые в тревоге за будущее, и те, в которых мы просим у Бога победы над унынием. Да и все замечали удивительное чувство светлой радости, переполняющее тех, кого Церковь называет "молитвенниками и богомольцами". Выходит, хоть избавление от тревожности и депрессий в молитве не самоцель, но явно ее побочный эффект. Как все происходит?
1 Из падающего самолета
У каждого бывали минуты смертельной опасности, когда душа в мгновенном порыве рванет ввысь. И даже если окаменевшие губы при этом не шепчут: "Господи, помоги!", об этом молит все существо человека, вдруг осознавшего: "Только Он может спасти!" В богословии такую молитву, устремленную к Богу из самих глубин сердца и подчиняющую в момент моления всего человека, так и называют "сердечная молитва". Остряки прозвали ее "молитва из падающего самолета". Молитвенники и аскеты добиваются сердечной молитвы годами упорного труда: не так-то просто подчинить устремленности ввысь вечно озабоченное своими потребностями тело, склонный к постоянному рассеиванию ум, сердце, непрерывно колеблемое от наплывов чувств. При этом сама техника концентрации и самоконтроля - не самоцель, а только средство, одна из возможностей обрести Бога, попасть на эту встречу с Господом, самую главную встречу человека.
Святой Силуан Афонский учил: любой, кто хоть раз в жизни всем сердцем, со всей искренностью сможет взмолиться: "Господи, помилуй!", будет помилован. Проблема в том, что наши сердца так захламлены, что в нужный момент спасительный крик может и не вырваться из темниц нашей души.
2 Зачем кричать Богу?
Бог есть любовь, мы ему небезразличны. Он Всеведущ, то есть все знает. Зачем Ему, Всеведущему и Милостивому, нужно ждать моих сигналов о том, как мне плохо? Или чтобы я день за днем повторяла одни и те же молитвы - по утрам, когда без того опаздываешь на работу? Вечерами, когда так устал, что сериал досмотреть нет сил?
Конечно, Богу нужно не это. Бог - не старик Хоттабыч, которого можно вызвать на встречу волшебным словом, молитва - не заклинание. Богу нужно не наше славословие, а наше сердце. Но Он не будет покорять его чудом или демонстрацией Своего Всемогущества. Бог Сам наделил человека свободной волей, и любя нас, чтит и ее. Как и в любых отношениях двух личностей, здесь единственным адекватным, сообразным ответом на любовь Бога к нам может быть только свободное волеизъявление нашей любви к Нему - таковы законы мироздания. Человек вроде бы и рад любить, да только он не всегда хозяин своему сердцу, своим желаниям - "иные силы манят нас". Как говорится: и себя любить разучились, все грешим; и как других любить позабыли; вот и про Бога не вспоминаем, пока петух жареный не клюнет.
3 Взнуздать коня
Вряд ли вменяемый человек позволит себе врываться к начальнику, кипя обидами, в раздрае. Не станет он и высокомерно вплывать в высокий кабинет, заведомо считая себя достойным самых высших вознаграждений - хотя бы внешне мы стараемся соблюсти этикет. Бог видит, "ведает" наши сердца, ритуальным почтением Его не обмануть, поэтому к встрече с Богом готовят сердце.
В момент опасности, когда душа стрелой летит к Господу, понимая: лишь в Нем спасение, мы не только собираем все силы воедино. Происходит нечто не менее важное - мы мгновенно трезвеем, до нас доходит наша малость, немощность, зависимость от Создателя. Это и есть смирение. В обычной жизни, вне кризиса, смирению учатся, причем это не однократный акт, а духовный труд над собой. Каждодневный труд, в котором у нас много помощников: наша работа, недруги, всегда готовые указать тебе на твои недостатки, болезни, потери. Молитвы тоже учат смирению, причем делают это не дожидаясь, когда нас посетят учителя более беспощадные - беды, несчастья.
Смирение в молитве - не только в словах обращения к Отцу Небесному, ясно, что к Всемогущему обращаются с соответствующим пиететом. Смирение в другом. В принятии всей душой простой мысли: "Да, я прошу Тебя о самом важном для меня сейчас, но Ты выше меня, Ты лучше знаешь, что мне нужно, Ты любишь меня больше, чем я люблю себя сам, потому "Да будет воля Твоя! Не моя - Твоя!", а я лишь надеюсь на Твое милосердие и любовь!"
Но, ожидая для себя милосердия, не оскорбляй Бога своей злобой. Преподобный Ефрем Сирин предупреждал: "Если ты, человек, не прощаешь согрешившего против тебя, не утруждай себя постом и молитвой. Бог тебя не примет". Техника прощения - тема отдельная. Стоит только заметить: обиженность уносит нас в водоворот смуты, а малый подвиг прощения озаряет душу радостью, осеняет покоем.
И удивительное дело: человек, воспитывая в себе навык ежедневно вставать на молитву регулярную, получает не только опыт прощения, но и дар незлобивости. Плюс способность к самоконтролю, собранность. И дело тут не только в произнесении нужных слов. Святой Василий Великий сравнивал наше тело с конем, которому необходима узда. Вспомните, как взвинченность и уравновешенность отличаются позой человека, ритмом дыхания. Молитва уделяет внимание и этому. В самоконтроле нуждается и наш ум - тут идет битва с рассеянностью, и наше сердце - здесь важна борьба с его сухостью, неотзывчивостью. Все это лишь внешне похоже на самоанализ: за помощью верующий обращается не к психологу, к Самому Богу. Потому и говорят, что молитва - это дар Божий. Но дается он только молящемуся.
Поможем Злате вместе
"Российская газета" продолжает следить за судьбой семьи незрячих астраханцев Русаковых, рассказанной в "РГ - Неделе" 9 декабря ("В Злате счастье"). Сейчас главное внимание уделяется восстановлению зрения у маленькой Златы. Только что малышка прошла обследование в МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова. Девочка была проконсультирована специалистами этого медучреждения. Злате Русаковой предстоит долгое лечение.
Есть надежда, что девочка будет видеть. Но процесс восстановления зрения длительный и недешевый. И мы по-прежнему надеемся на вашу поддержку этой семьи.
Для тех, кто хочет помочь семье Русаковых, напоминаем их банковские реквизиты.
- РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ:
- Получатель: РУСАКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
- Счет получателя: 40817810305000660674
- Банк получателя: АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8625 ПАО СБЕРБАНК
- ИНН Банка получателя: 7707083893
- БИК Банка получателя: 041203602
- Корреспондентский счет: 30101810500000000602
- Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка): 5486250181
- Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Адмиралтейская, д. 15
- РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ
- Получатель: RUSAKOV VYACHESLAV ALEKSEEVICH
- Счет получателя: 40817810305000660674
- Наименование банка получателя и адрес: SBERBANK (POVOLZHKY HEAD OFFICE) SAMARA RUSSIAN FEDERATION
- SWIFT-code: SABRRUMMSEI
- Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка): 5486250181
- Телефон для связи: +7-903-439-70-29.