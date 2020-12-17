Как правительство будет стабилизировать цены на продукты

Менее чем за неделю правительство разработало и утвердило целый пакет мер, которые позволят сдержать рост цен на социально значимые продукты. В результате в течение нескольких дней цены на подсолнечное масло и сахар должны снизиться.

Меры по снижению цен на продукты временные. Важно, чтобы они не привели к снижению производства, подчеркнул Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС

Так, 15 декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал несколько ключевых постановлений, которые поддержат производителей муки и хлеба. Для мукомолов кабмин вводит субсидии на возмещение части затрат на покупку ими пшеницы. Производители муки смогут компенсировать до половины разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции.

Для стабилизации цен на муку и хлеб также вводятся ограничения на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. С 15 февраля по 30 июня 2021 года из страны можно будет вывезти 17,5 миллиона тонн этих агрокультур. Дополнительный объем будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции. При этом в пределах квоты на пшеницу еще установят пошлину: экспортеры обязаны будут заплатить 25 евро за тонну вывозимого за пределы Таможенного союза товара. Пошлина будет также действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Прибавить пошлину к цене на экспорт не получится - в этом случае зерно просто не купят на фоне более дешевых цен у других стран. Поэтому экспортеры будут вынуждены снижать цену закупки зерна на внутреннем рынке. Если в этих условиях мукомолы и переработчики также снизят свои закупочные цены до уровня экспортеров, на внутреннем рынке сформируется новая цена на зерно, которая будет ниже на величину пошлины.

На поддержку мукомольных предприятий необходимо дополнительно 4,2 млрд рублей, докладывал 14 декабря на совещании у Михаила Мишустина министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Для хлебопекарных предприятий тоже предусматривается компенсация части затрат на приобретение муки. Такой проект постановления минсельхоз также внес в правительство. По словам Патрушева, это потребует дополнительно 3 млрд рублей.

Торговые сети уже начали снижать цены на базовые продукты

Для стабилизации цен на подсолнечное масло премьер-министр еще 10 декабря подписал постановление об увеличении экспортной пошлины на семена подсолнечника и рапса с 6,5% до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции, ее нижняя планка устанавливается на уровне 165 евро за тонну продукции. Пошлина будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. Это снизит объемы экспорта и сдержит рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки - в частности, подсолнечное масло. Кроме того, минэконом­развития 14 декабря внесло в кабмин проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, сообщили в ведомстве. Эти меры могут быть введены до конца года, если цены на подсолнечное масло в магазинах не будут снижены.

Уже 16 декабря минсельхоз, минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отпускная цена производителей на сахар составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 95 рублей. Эти цены будут действовать до 1 апреля 2021 года.

"Цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение", - сказал министр. Соглашения о стабилизации цен на эти продукты подписали производители, на которых приходится 90% рынка сахара и 85% рынка масла.

В магазинах цена сахара не должна превышать 46 рублей за килограмм, а подсолнечного масла - 110 рублей за литр. Фото: РИА Новости

"Наша прямая ответственность - это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей - за литр подсолнечного масла", - рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Однако, по его словам, с учетом огромных размеров России для розничных цен в труднодоступных регионах предусмотрены повышающие коэффициенты. Речь идет об отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего Севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения о ценах предоставлено главам регионов. Бизнес уже предпринимает шаги по снижению цен. X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") обнулила торговую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины - макаронные изделия, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет компании.

О снижении отпускных цен производителей на другие продукты объявили власти отдельных регионов. Так, сельхозтоваропроизводители Брянской области снизят отпускную цену на картофель на 10%. Орловская область готова снизить отпускные цены на гречку на 10%. Башкирские производители и региональные власти Алтайского края также прорабатывают этот вопрос.

Но оперативными мерами федеральные власти не ограничатся. Минэкономразвития готовит предложения по установлению постоянно действующего экономического механизма, который позволит сдерживать цены на продукты внутри страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, важно не только административное, но и рыночное регулирование - чтобы не отбить желание инвестировать в отрасль. "В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех", - сказал министр.

Сейчас в качестве такого механизма выступает экспортная пошлина. Его минэкономразвития планирует сделать постоянным - пошлины "будут меняться по заранее известному, предсказуемому графику в зависимости от изменения в первую очередь мировых цен и валютных курсов", пояснил Решетников. Предложения об этом будут сформулированы в ближайшее время.

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Владимир Путин, президент России:

- Рост цен на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. Сахарный песок - почему цены-то выросли на 71,5 процента? А подсолнечное масло - 23,8 процента; мука - на 12,9 выросла, макаронные изделия - 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 процента - это-то почему?.. Я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в которые эти меры должны быть приняты, и, самое главное, должен быть достигнут результат.

На совещании по экономическим вопросам с членами правительства