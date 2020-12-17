Как российские геймеры оценили 2020 год в игровой индустрии

Игровой бренд MY.GAMES, входящий в Mail.ru Group, подвел итоги непростого во всех отношениях 2020 года в игровой индустрии на основании опроса 53 тысяч геймеров.

Респонденты оценили прошедшие 12 месяцев по пятибалльной шкале и поделились изменениями в своей жизни за этот период.

Больше половины опрошенных (54%) предсказуемо охарактеризовали 2020-ый, как "унылый" или "разочаровывающий", а в целом год оценен на "троечку" (средняя оценка по пятибалльной шкале - 2,6). При этом 25% не потеряли оптимизма и назвали "год крысы" полным новых возможностей и интересным.

Возможно, из-за пандемии и самоизоляции у 20% появилось больше времени на себя и свои увлечения (в среднем поклонники интерактивных развлечений стали играть на полчаса в день больше), а 13% даже похвастались улучшением своих физических кондиций.

Среди жанровых предпочтений лидерами называются шутеры (50%), RPG (30%) и MMORPG (28%). Меньше всего играли в коллекционные карточные игры (8%).

Кроме того, сообщается, что геймеры стали больше работать (22%), спать (20%) и смотреть сериалы (20%).

18% порадовались, что стали больше времени проводить с семьей и друзьями, 8% нашли свою вторую половинку, а у 6% появилось пополнение в семействе.