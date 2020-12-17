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17.12.2020 21:06
Рубрика: Общество

Задали задачку

Школы ищут способ отказаться от традиционной домашней работы
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 286(8340)
Сколько времени школьники тратят на домашние задания на дистанте? Можно ли сделать всю "домашку" цифровой? Или вовсе отказаться от набившего оскомину подхода: читаем параграф, решаем задачи - сдаем тетради? Эксклюзивные данные представил Институт стратегии развития образования РАО.
У первоклашек домашних заданий быть не должно. Но 88% родителей малышей уверяют: на дом задают, и прилично. Фото: photoxpress У первоклашек домашних заданий быть не должно. Но 88% родителей малышей уверяют: на дом задают, и прилично. Фото: photoxpress
У первоклашек домашних заданий быть не должно. Но 88% родителей малышей уверяют: на дом задают, и прилично. Фото: photoxpress

- Мы получили срез состояния домашней учебной работы в школах России. Провели массовое анкетирование: в нем более 217 тысяч участников - учителей, учеников и их родителей. Даже и не думали, что откликнется такое огромное количество людей, - рассказала на международной научно-практической конференции "Домашняя учебная работа школьников: пути совершенствования" завлабораторией дидактики и философии образования, доктор педагогических наук Ирина Осмоловская. - Некоторые результаты нас поразили. Например, когда мы спросили учителей, задают ли они школьникам задания на выходные дни и на каникулы, то 42 процента ответили: "Да, задаем". А вот выполняют задания на выходных и на каникулах 80 процентов учеников! Интересное получилось расхождение. И это при том, что по закону на каникулы задавать "домашку" нельзя. Но многие дети просто не успевают все сделать. Кроме того, у одного школьника несколько учителей преподают разные предметы. Вот и получается, что больше половины учителей на каникулы и выходные не задают, но "работают" на них все равно почти все школьники.

Еще до пандемии дети и родители жаловались на большой объем заданий на дом. Ситуация усугубилась весной во время перехода на дистант, когда вся школьная работа стала домашней.

- На вопрос, хотели бы вы учить и учиться дистанционно, 97,6 процента педагогов и 85 процентов учеников ответили отрицательно, - говорит Ирина Осмоловская. - А более 70 процентов родителей заявили, что перегрузка домашними заданиями резко увеличилась.

Такое масштабное и всестороннее исследование "домашки" в 40 регионах России было проведено впервые за всю современную историю. Ключевая цифра: более 95 процентов учителей российских школ задают "домашку" ежедневно после каждого проведенного ими урока.

Российские старшеклассники тратят на "домашку" от 2 до 7 часов в день

Что говорят СанПиНы? У первоклашек домашних заданий вообще быть не должно! На практике в электронном журнале учитель пишет на месте "домашки" прочерк, а в родительский чат для малышей - полный набор. Здесь и задания в рабочих тетрадях, и прописи, и счет, и окружающий мир. 88 процентов родителей первоклашек подтверждают: на дом задают, и прилично.

Фото: Михаил Пинкус
Чего ждать российским школам от Цифровой образовательной среды

Эксперты уверяют: совсем отменить "домашку" нельзя, школьник должен научиться нести ответственность за какое-то дело, планировать свое время. Но - без перегрузок. Вопрос: как сделать ее интереснее и полезнее?

- Мы спрашивали об этом учителей. Главная мысль в ответах: чтобы изменить домашние задания, необходимо прежде всего внести изменения в учебные программы по предметам, - говорит Ирина Осмоловская.

Учителям не хватает часов. Так, на биологию в 5-м классе отводится 1 час в неделю. Параграф учебника по этому предмету состоит примерно из 1,5-2 листов текста, включает около 7 ранее неизвестных школьнику терминов, 3-4 рисунка, вопросы по теме.

- Можно ли за 45 минут проверить прошлую "домашку", объяснить новый материал, да еще выполнить небольшую лабораторную работу? Конечно нет! - считает старший научный сотрудник лаборатории дидактики и философии образования "Института стратегии развития образования РАО" Ирина Ускова.

В итоге в очередную "домашку" уходит чтение параграфа, изучение терминов и определений, ведение разнообразных дневников наблюдений и рабочих тетрадей. И это только биология. А учитель литературы задает сочинение, обществовед просит подготовить реферат о государственном бюджете, математик - решить задачки с элементами матанализа, историк - подготовить конспект про денежную реформу. И все это надо сделать к завтрашнему дню...

- Необходимо сместить центр тяжести изучения и отработки материала именно на урок. По некоторым предметам можно вообще отказаться от домашних заданий. На ИЗО - дорисовать картину на уроке, на технологии - доделать поделку и не перекладывать ее на родителей, посмотреть фильм про композитора на уроке музыки, отработать порядок действий при чрезвычайной ситуации на ОБЖ вместе с учителем, - говорит Ирина Ускова. - Домашние задания должны "дружить" со здравым смыслом, не нарушать здоровье школьников.

Также среди идей - интег­рировать темы по разным предметам в одно задание, сократить их объем, больше задавать творческих, практических и нестандартных заданий. Сами учителя призывают разработать электронное домашнее задание к каждому параграфу в виде тестов или "цифровых" заданий с возможностью моментальной проверки. И - убрать из открытого доступа готовые домашние задания!

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ксения Колесникова
Кстати

Шпоры уже не те

Еще одна проблема, связанная с "домашкой": в Сети появились лайфхаки о том, как можно откосить от "домашки" на онлайн-обучении. Этими способами школьники активно делятся в соцсетях. Скажем, многие подростки не любят писать от руки. Так, наши продвинутые дети увидели способ облегчить себе жизнь с помощью "рукописных" компьютерных шрифтов. Модернизацию претерпели и шпаргалки. На онлайн-уроке преподаватель в лучшем случае видит только лицо ученика. Отвечая, школьники могут легко подсмотреть правильный ответ на втором экране.

Мнения

Алихан Динаев, учитель обществознания, руководитель педагогической ­мастерской ЧГПУ, "Учитель года России-2018":

Фото: iStock
Каждый третий ребенок сталкивается со школьной травлей

- Опрос еще раз подтвердил, что мы живем в стране домашних заданий и заваленных домашней работой детей. Нет ничего удивительного, что школьники активно списывают ответы из интернета. Конечно, одного урока катастрофически не хватает. И конечно, каждый учитель хочет, чтобы дети полностью освоили программу, лучше знали его предмет. Но пока каждый учитель решает эту проблему самостоятельно, ничего не изменится. Нужна координация на уровне школы и педагогического коллектива. А к этому пока, к сожалению, готовы далеко не все. Вот мой опыт. В основной школе я практически не задаю домашних заданий, а если и задаю, то это творческие работы с длинным дедлайном. Например, зачем писать реферат, если вместо этого можно попросить нескольких ребят в группе создать страницу в соцсетях о Петре Первом, М.А. Булгакове или даже теории относительности? Какое творчество ребята могут здесь проявить! Видео, фото, картинки, цитаты, мемы, факты, которые дети с удовольствием будут презентовать и делиться со всеми.

Татьяна Суздальницкая, член экспертно-консультативного совета родительской ­общественности при столичном департаменте образования и науки:

- Моей дочке-третьекласснице задали прочитать небольшой рассказ: волк гонится за козленком, затем падает в болото и погибает. Нужно было письменно ответить, понравился ли рассказ. И почему. Дочка написала: "Рассказ не понравился. Волка жалко". Учитель ей пишет: "Неправильно, рассказ должен был понравиться!" Лучшего способа отбить у ребенка любовь к предмету мне представить сложно. Зачем нужна "домашка" на зазубривание терминов, которые в обычной жизни никогда не пригодятся? Синекдоха, эпифора, анафора, метонимия, дактиль, амфибрахий, анапест… Я слушала, как дочь-девятиклассница разбирает стихотворение Пушкина "Анчар", и у меня отпало желание его когда-либо перечитывать. К сожалению, наша система образования взяла из советской системы не только все хорошее, но и все плохое. И что-то пора с этим делать. Да, домашние задания нужны по основным и профильным предметам, но не в таком же количестве. Тем более на дистанционном обучении: любая "домашка" после семи онлайн-уроков - просто издевательство.

Общество Образование

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