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17.12.2020 20:16
Рубрика: Культура

Будущее после пандемии

Как жилось креативным индустриям в 2020 году, обсудили исследователи
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
На онлайн-площадке "Российской газеты" представили трехтомное интерактивное исследование "Культура и культурные индустрии в РФ-2020". О масштабном проекте, а также о том, как пандемия сказалась на отрасли, рассказали его создатели - информационное агентство InterMediа и приглашенные эксперты.

Открывая конференцию, автор исследования, главный редактор InterMediа Евгений Сафронов отметил, что объективное изучение реалий культуры и точная информация о всех ее сферах важны в непростое время, когда рушатся целые отрасли, а менеджеры оказываются в буквальном смысле на улице.

Фото: istock
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- Нужно сохранить базис, структуры, а главное - людей для восстановления культуры после пандемии, - отметил он.

"Аналитика", "Законодательство" и "Терминология" - три части исследования.

- Сокращение офлайнового сегмента было уже в 2019 году, который был хорош для культуры, - подчеркнул Евгений Сафронов. - 2020 год, конечно, иначе как катастрофой не назовешь. За два года сокращение офлайна, то есть событий, основанных на личном присутствии, - больше чем в два с половиной раза.

При этом эксперт уверен, что и в следующем году ситуация не сильно изменится. Фестивали, концерты, выставки необходимо заранее планировать, подготовка занимает около года. Сейчас же это практически невозможно.

Нужно сохранить базис, структуры, а главное - людей для восстановления культуры после пандемии

О том, что перенесенные на 2021 год концерты, скорее всего, снова будут перенесены, подтвердил исполнительный директор Ассоциации концертных, театральных и билетных организаторов Владимир Зубицкий. По его словам, именно эта отрасль стала самой пострадавшей от пандемийных ограничений.

- Мы работаем сейчас процентов на пять. Больше 10 миллионов билетов находится на руках, это огромное количество перенесенных мероприятий. Скорее всего, перенесенные концерты уйдут уже на 2022 год, так как наши западные партнеры к этому готовятся, - отметил спикер.

Но предложения по спасению ситуации есть - в Австралии реализовали документ, который уже позволил провести матч регби на 58 тысяч зрителей, ни один из присутствующих не заболел.

- Мы будем доказывать, что при определенных условиях проведение мероприятий с большим количеством зрителей возможно, - подчеркнул Зубицкий.

Омбудсмен по креативным индустриям города Москвы Светлана Панарина обратила внимание на то, что в период кризиса творческим людям необходимо сплотиться, активно выдвигать свои предложения, а еще - перестроиться.

Познакомиться с исследованием можно по ссылке.

Культура Культурный обмен

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