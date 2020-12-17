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Рубрика: Общество

Выписан рецепт: петь!

Какая дыхательная гимнастика нужна после COVID-19
Текст: Руслан Мельников (Элиста)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
В Калмыкии начали действовать специальные мастер-классы для медиков, которые работают с больными, перенесшими коронавирус. Специалисты-реабилитологи обучают коллег-врачей специфической оздоровительной дыхательной гимнастике, чтобы те могли проводить занятия со своими пациентами.

Обучение проходит в поселке Верхний Яшкуль. На базе санаторной школы-интерната здесь недавно открылся инфекционный госпиталь, который стал дополнительным подразделением Республиканской больницы имени Жемчуева. Для реабилитации выздоравливающих после COVID-19 используем упражнения, направленные на укрепление дыхательной мускулатуры.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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- Тяжелым пациентам, - говорит врач-реабилитолог Нюдля Даваева, - сначала наращиваем нагрузку. Сначала они учатся устойчиво сидеть в постели. Потом стоять, ходить по палате. Потом выходят в коридор и на лестницу. Обязательно включаем в комплекс звуковую гимнастику, помогающую формированию правильного чередования фаз вдоха, выдоха и дыхательной паузы. Днем с больными "пропеваем" гласные и согласные звуки, а вечерами хоровое пение. У каждой палаты любимые песни. Перед выпиской даем рекомендации по лечебной, звуковой, дыхательной гимнастике, которую китайские врачи называют "мышечное растяжение".

Комментарий

Очир Бадма-Горяев, главврач Республиканской больницы имени Жемчуева:

- После достижения стойкого клинического улучшения пациенты переводятся на долечивание в поселок Верхний Яшкуль. Это очень важно, так как многие лайфхаки в интернете с надуваниями шариков и прочими дыхательными упражнения приводят к плачевным последствиям. При ковидной пневмонии запрещены дыхательные техники с усилением и сопротивлением на выдохе, при которых "раздувается" объем легкого. Нельзя глубоко вдыхать ртом, делать задержку дыхания на глубоком вдохе, заниматься на некоторых дыхательных тренажерах, так как это может привести к осложнениям. Нужен профессиональный подход. Именно такой в Верхнем Яшкуле.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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