Только кажется, что Михаила Зощенко легко читать. Для того чтобы понять этого автора, нужно обладать незаурядной сообразительностью. А уж для того, чтобы экранизировать Зощенко, нужна смелость. Даже когда речь идет о рассказах для детей. В свое время по одному из рассказов цикла Зощенко "Леля и Минька", написанному в 1939 году, режиссер Юлиан Калишер создал кукольный мультфильм "Золотые слова". Со времени той экранизации 1989 года прошел 31 год.

Кадр из фильма "Про Лелю и Миньку". Вот так выглядят хорошо знакомые главные герои. Фото: Студия 1А

И нашлись смельчаки, которые сняли по детскому циклу, состоящему из восьми рассказов, художественный фильм "Про Лелю и Миньку". Уже 17 декабря картина вышла в прокат. Смельчаки - это режиссер-постановщик Анна Чернакова и художник-постановщик Александр Адабашьян. Они же написали сценарий по рассказам писателя. И пригласили на главные роли самобытных артистов. Это Елисей Мысин, Евгения Щербинина, Сергей Степанченко, Ольга Красько, Татьяна Рыбинец, Андрей Емельянов, Роман Мадянов, Валентина Талызина и другие. Александр Адабашьян также сыграл в картине одну из ролей - старьевщика, похожего на волшебника.

По сюжету Минька, который уже вырос, едет в дом, где прошло их с сестрой детство, навестить Лелю. По дороге вспоминает забавные случаи, которые произошли с ними, когда они были детьми. У Лели тем временем случились неприятности. Ее дети - безбашенные мальчишки-близнецы, которым она дала ласковое прозвище "чучелы", потеряли сумку с крупной суммой денег. Леля бухгалтер, и ее могут арестовать за растрату. Так что нужно принять меры. Можно, например, продать дом, который хранит в себе столько воспоминаний...

Небольшие новеллы о том, как дети в семье встречали Новый год, как в гости приходил папин начальник, как Леля с Минькой решили делать бизнес на галошах и другой обуви, и другие в фильме смотрятся очень легко и хорошо людьми любого возраста. И одна из причин - авторы очень бережно отнеслись к языку Михаила Зощенко. Фильм выходит в преддверии новогодних праздников как подарок к Новому году и Рождеству. Тот редкий случай, когда около елки может собраться вся семья - малыши, подростки, бабушки, дедушки, мамы и папы и провести с пользой и радостью время. Но это уже чуть позднее, когда картина выйдет в интернет-кинотеатрах. Пока же можно спланировать семейный новогодний поход в кино. А потом дома перечитать всем вместе книжку.

Цитата

"И она (мама. - Прим. авт.) каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребенку.

И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

- Леля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?

Леля сказала:

- Это Минькина работа.

Я дернул Лелю за косичку и сказал:

- Это меня Лелька научила".

Между тем

Премьера фильма "Про Лелю и Миньку" состоялась в начале октября этого года на 42-м Московском международном кинофестивале. В итоге картину назвали лучшим фильмом российских программ ММКФ и вручили ей диплом межрегиональной общественной организации "Федерация киноклубов" "За смелое открытие мифологии счастья у Зощенко".

На международном фестивале детского и юношеского кино "Герой" в ноябре приз за женскую роль получила актриса Евгения Щербинина, сыгравшая Лельку. Также в ноябре Международный большой детский фестиваль присудил картине приз от родителей детского жюри фестиваля за лучший фильм. ХIV Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Вече" в декабре вручил фильму приз за лучший сценарий.

Тридцать первого декабря мы с друзьями…

31 декабря семеро друзей собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год...

После просмотра фильма "Обратная связь" хочется немедленно обзвонить всех друзей. Фото: Sony Pictures Production

В 2019 году вышел фильм "Громкая связь" - российская версия нашумевшего итальянского кинохита 2015 года "Идеальные незнакомцы" режиссера Паоло Дженовезе. В фильме рассказывалось о том, как близкие друзья и их любимые девушки решили однажды вечером поставить свои мобильные телефоны на громкую связь. Остались ли они после этого друзьями и близкими людьми? Фильм "Идеальные незнакомцы" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как удостоившийся наибольшего числа ремейков: киноверсии были выпущены в 18 странах, настолько оказалась близка тема.

Но продолжение сняли только в России. И называется оно "Обратная связь". Из этого следует, что хотя друзья и узнали друг о друге много всего неприглядного, но отношения не порвали. Действие происходит через полтора года, то есть герои могли призадуматься над тем, что произошло, когда стало известно содержимое их мобильников, и измениться. Но насколько? Удается ли им по-прежнему безоговорочно любить друг друга? Главные роли в комедии снова исполнили участники "Квартета И" Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, а также актрисы Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова. Режиссер фильма тот же самый - Алексей Нужный. Авторы сценария: Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит. Фильм в кинотеатрах также с 17 декабря.

"Обратная связь" - это не просто веселая новогодняя комедия с игристым шампанским и оливье. "В духовке зрителя ждет секретное блюдо", - рассказывает режиссер Алексей Нужный. - В "Обратной связи" персонаж Маши Мироновой Ева придумала новую тему для игры - записки "Никогда больше не...". Каждый участник игры должен написать записку про своего друга, чтобы он хотел в нем изменить". Затем эти записки зачитываются при всех и обсуждаются. Добавим, что все это происходит всего за несколько часов до Нового года. Как происходящее повлияет на праздник? Сюжеты и первого, и второго фильма, как и сложные трюки, повторять не рекомендуется. Кто знает, к чему это может привести.

Фильм "Сентенция" - для людей думающих и понимающих. Фото: Студия РОК

Хранитель смысла

Признание пришло к писателю Варламу Шаламову, которого большинство читателей знает как автора "Колымских рассказов", уже после смерти. Не все знакомы с его творчеством, но те, кому повезло к нему приблизиться, понимают, обладателем каких ценных знаний и впечатлений они стали. Хорошо, когда это понимают молодые. И то, что режиссер Дмитрий Рудаков выбрал Варлама Шаламова и его прозу для своего дебютного фильма "Сентенция", уже многое о нем говорит. По сюжету прошедший ГУЛАГ поэт и писатель Варлам Шаламов тихо угасает в доме престарелых, но до последнего продолжает творить. Два последователя пытаются собрать его творчество и донести смысл до остальных.

Мировая премьера "Сентенции" состоялась в рамках конкурсной программы дебютных фильмов на кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) в Таллине в этом году. И картина, сделанная при поддержке Министерства культуры РФ, получила приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI - к большой гордости и для нашей страны, и для студии Алексея Учителя "Рок", где произведен фильм. На фестивале "Окно в Европу" картине вручили диплом жюри конкурса с формулировкой "За поэтику свободы".

"Со мной бывает так: я влюбляюсь в какие-то идеи, которые приходят в голову, и они меня ведут. Шаламов - это была какая-то вспышка! Раньше я мало знал о нем. Я купил его семитомное собрание сочинений; прочитал все "Колымские рассказы", все письма... В один нежданный момент я вдруг понял, что рассказы Шаламова - это не проза, а белый стих какой-то и что реальность, которую он описывает, не совсем реальность. А внутренние миры, некий сон, туманные видения. И это меня привлекло..." - рассказывает Дмитрий Рудаков. "Сентенция" в прокате с 17 декабря и вряд ли составит конкуренцию в финансовом плане комедиям и потенциальным блокбастерам. Но фильм свою аудиторию привлечет. В ролях Александр Рязанцев, Павел Табаков, Федор Лавров, Иван Краско, Мириам Сехон и другие. Продюсеры - Кира Саксаганская и Алексей Учитель.