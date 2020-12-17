Король Швеции признал, что страна не справилась с пандемией

Шведские власти не смогли спасти жизни людей во время пандемии, они потерпели неудачу. Об этом заявил шведский король Карл XVI Густав.

"Думаю, мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно. Это то, от чего страдаем все мы… Шведский народ сильно пострадал в тяжелых условиях. Думается обо всех членах семьи, которые не смогли попрощаться с умершими. Я полагаю, что это тяжелый и травмирующий опыт - не иметь возможности тепло попрощаться", - заявил король в программе телеканала SVT "Год с королевской семьей".

По его словам, уходящий 2020 год был "ужасным".

Напомним, с начала пандемии в Швеции от коронавируса скончались 7 802 пациента. Это в разы больше, чем в соседних скандинавских странах.