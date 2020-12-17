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Рубрика: Экономика

КПРФ внесла проект о предельных наценках на товары

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму свой вариант госрегулирования цен на продовольственные товары первой необходимости. Для розницы авторы предложили предельные наценки в 15% от отпускной цены производителя или оптовой цены.

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Как правительство будет стабилизировать цены на продукты

Ранее правительство внесло в ГД поправки, в которых предлагает наделить себя правом регулировать цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в целях их стабилизации. Речь о возможности устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста дней. Такой законопроект профильный комитет предложил рассмотреть 22 декабря.

Коммунисты внесли альтернативный проект. Они предлагают регулировать цены на хлеб, хлебобулочные изделия, молоко, молочные продукты, некоторые мясные продукты, а также продукты детского питания. Кабмин, согласно документу, установит предельные размеры торговых надбавок на такие товары. Вариант коммунистов отличается тем, что предлагается заранее уточнить максимальный уровень надбавок. Для производителей зерна, молока, овощей и другого сырья они не должны превышать 45% от себестоимости производства. Для переработчиков - 15% от отпускной цены производителя сырья, для организаций оптовой торговли - 10% от отпускной цены производителя продтоваров. А для розничной торговли, включая рынки, и организаций общепита - 15% от отпускной цены производителя или оптовой цены.

Правительству также предлагается установить предел для импорта в торговле. А именно, максимальные размеры удельного веса отдельных видов импортной сельхозпродукции и продовольствия, допустимых в ассортименте реализуемых товаров.

Также предложены полномочия для регионов. Их власти определят свой перечень продовольственных товаров, на которые устанавливаются предельные значения торговых наценок. С учетом местной специфики этот перечень может быть расширен по сравнению с тем, что установит кабмин. Однако устанавливаемые на региональном уровне наценки не смогут превышать установленные правительством значения.

- Принятие данного законопроекта позволит в период финансово-экономического кризиса в мире и в стране поддержать население государственными мерами по гибкому регулированию цен на продовольственные товары, особенно на продукты первой необходимости, - говорится в пояснительной записке.

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