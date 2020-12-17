Тизер: Ларс фон Триер снимет финальный сезон "Королевства"

Скандальный датский режиссер Ларс фон Триер выступил с крайне неожиданным заявлением - он планирует снять третий, заключительный сезон культового сериала "Королевство" (Riget), который выходил на датском телевидении в промежуток между 1994 и 1997 годами и насчитывает восемь эпизодов.

Сериал фактически стал первой ласточкой, если не предтечей мощного течения под названием "скандинавский нуар", а также умудрился воплотить некоторые принципы "Догмы 95", радикальной инициативы Ларса фон Триера, Томаса Винтерберга и Сёрена Краг-Якобсена.

Сценарий к третьему сезону будет написан фон Триером вместе с Нильсом Вёрселем, который также участвовал в создании сюжета первых двух сезонов. Третий сезон планировался изначально, но не был снят, прежде всего, из-за кончины двух актеров первого плана - Эрнста-Хуго Ярегорда и Кирстен Рольффес.

Предполагается, что третий сезон будет состоять из пяти серий. С подзаголовком творческая команда уже определилась, в кратком тизере, опубликованном на страничке кинокомпании Zentropa в YouTube значится "Исход" (Exodus). Отметим также, что такой именитый мастер хорроров, как Стивен Кинг создал сценарий для тринадцатисерийного американского сериала "Королевский госпиталь" (Kingdom Hospital), основанного на идее фон Триера.

Напомним, что название фильма отсылает к сокращенному обозначению Датского королевского госпиталя в Копенгагене, в стенах которого происходят странные события. Это мрачное здание представляет собой отдельное царство со своей иерархией. И последняя пронизывает не только персонал, но и потустороннее, обитающее в больнице. Миазмы болота, некогда находившегося на месте госпиталя, соединяются с токсичным содержимым резервуаров для отбеливателей, которые были размещены на этом проклятом месте до строительства храма науки, и сверхъестественное, вступая в ежедневную невидимую схватку с разумом и новыми технологиями, часто одерживает верх, но скрывает себя как от большей части медперсонала, так и от пациентов. О подоплеке происходящего знают действительно немногие, среди них - один из пяти ведущих врачей "Королевства", которому до поры до времени легче забыть о событиях прошлого, чем заниматься воспоминаниями.

Что касается нового сезона, подробностей о нем известно немного - там будет место застарелой вражде между шведами и датчанами, ситуация в госпитале станет еще более хрупкой, а проклятье, лежащее над этим учреждением, и не думает исчезать. Что касается актерского состава и персонажей, там будут как хорошо знакомые лица, так и новые. Кроме того, планируется реставрация эпизодов первых двух сезонов. Об этом заявила компания TrustNordisk, осуществляющая продвижение сериала на международном уровне.

Сам Ларс фон Триер изрек следующее следующие загадочные сентенции с присущей ему безапелляционностью: границы бывают разные, они могут быть воображаемыми, иметь физическое воплощение, они иногда являются жестокими по сути, они могут быть обозначены едва видимой красной линией или даже пунктиром, будто извиняясь за свое существование или даже олицетворяя стыд. Тем не менее границ этих бесчисленное множество, и все вместе они составляют своего рода "территории", которые живущие в этих границах защищают. Проникновение внутрь и покидание такого пространства часто сопряжено с насилием, а от каждого чужака ждут возвращения восвояси после того, как цель путешествия достигнута. Таким образом, здесь, на Земле, как будто изначально все задумано так, чтобы механизм, обеспечивающий самоподдержание системы, всецело зависел от конфликтов, которые иннервируются этими границами и их пересечениями. А то, в каком направлении осуществляется "исход" - вовнутрь или вовне - зависит от позиции наблюдателя. И на это есть свои причины. Между злом и добром нет равновесия. Все лимиты однозначно исчерпаны, по крайней мере, в "Королевстве". Но невозможно ручаться за то, что снятие семи печатей кровью доктора будет делом легким и бескровным.

Выход третьего сезона сериала запланирован на 2022 год, сообщает Variety.

Отметим также, что его не менее талантливый, но куда более уравновешенный соратник и соплеменник Томас Винтерберг, блеснувший в уходящем году драмой "Еще по одной" (Druk), вознамерился снять не менее концептуальный сериал "Такие же семьи, как наши" (Familier som vores) о переселении жителей целого государства.

У сезона появился краткий тизер: