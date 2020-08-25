Новости

Сценаристка "Джуно" Диабло Коуди займется ремейком "Суперкрошек" 12:21
Вышел новый трейлер "Воспитанных волками" Ридли Скотта 11:35
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном 24.08.2020
Джон Карпентер займется новым "Нечто" 24.08.2020
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его" 24.08.2020

Томас Винтерберг впервые поработает на телевидении

Новости
    25.08.2020, 11:26
Текст:   Юлия Авакова
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Прославленный датский режиссер Томас Винтерберг ("Торжество", "Охота", "Вдали от обезумевшей толпы", "Коммуна"), недавно окончивший работу над фильмом "Еще по одной", чья премьера в России состоится 12 ноября 2020 года, приступит к созданию сериала "Такие же семьи, как наши" (Familier som vores). Об этом сообщает портал Mediawatch.dk. Следует отметить, что для Винтерберга это станет первым опытом по созданию работы для телевидения.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его"

В своем новом проекте Винтерберг снова займется исследованием человеческой природы, осознанного и бессознательного в их поступках, загнав людей в очередную нетипичную ситуацию, из которой нет очевидного выхода. На этот раз произойдет следующее: вследствие обстоятельств непреодолимой силы всем жителям государства необходимо будет оставить свою родину и свой кров - и переехать в другую страну.

Наиболее состоятельные получат право на натурализацию в странах с высоким уровнем развития, а всем остальным придется принять участие в "программе по расселению в менее благополучных странах". Под угрозой - сами основы бытия, семьи, друзья, влюбленные оказываются разлученными, одних обуревает ненависть и разногласия, другие же демонстрируют любовь и находят в себе силы примириться с ситуацией. Материальные ценности в одну минуту теряют свое значение, все, что создавало иллюзию стабильности и гарантировало стабильную жизнь, исчезает. А удача улыбается лишь отдельным счастливчикам, причем предугадать, кто им станет, решительно невозможно.

Сообщается, что сериал будет насчитывать шесть эпизодов, а съемки начнутся в конце 2021 - начале 2022 года. "Такие же семьи, как наши", будут сняты при участии студии Zentropa (созданной Ларсом фон Триером и Петером Ольбеком Йенсеном в 1992-м году) и второй по величине телекомпании Дании, TV2.

Новости

Вышел русский трейлер криминальной комедии "Героические лузеры" 24.08.2020
Режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина 24.08.2020
В Москве найден мертвым актер из "Трех толстяков" Борис Христофоров 24.08.2020
На DC FanDome подтвердили, что сделают Бэтмена чернокожим 23.08.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа 22.08.2020
Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона "Ведьмака" 21.08.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 23.08.2020
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 23.08.2020
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 23.08.2020
⧣ Дания
Фото: kinopoisk.ru
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 20.08.2020
Вышел трейлер "Черного дрозда" со Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет 19.08.2020
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 19.08.2020