Томас Винтерберг впервые поработает на телевидении

Прославленный датский режиссер Томас Винтерберг ("Торжество", "Охота", "Вдали от обезумевшей толпы", "Коммуна"), недавно окончивший работу над фильмом "Еще по одной", чья премьера в России состоится 12 ноября 2020 года, приступит к созданию сериала "Такие же семьи, как наши" (Familier som vores). Об этом сообщает портал Mediawatch.dk. Следует отметить, что для Винтерберга это станет первым опытом по созданию работы для телевидения.

В своем новом проекте Винтерберг снова займется исследованием человеческой природы, осознанного и бессознательного в их поступках, загнав людей в очередную нетипичную ситуацию, из которой нет очевидного выхода. На этот раз произойдет следующее: вследствие обстоятельств непреодолимой силы всем жителям государства необходимо будет оставить свою родину и свой кров - и переехать в другую страну.

Наиболее состоятельные получат право на натурализацию в странах с высоким уровнем развития, а всем остальным придется принять участие в "программе по расселению в менее благополучных странах". Под угрозой - сами основы бытия, семьи, друзья, влюбленные оказываются разлученными, одних обуревает ненависть и разногласия, другие же демонстрируют любовь и находят в себе силы примириться с ситуацией. Материальные ценности в одну минуту теряют свое значение, все, что создавало иллюзию стабильности и гарантировало стабильную жизнь, исчезает. А удача улыбается лишь отдельным счастливчикам, причем предугадать, кто им станет, решительно невозможно.

Сообщается, что сериал будет насчитывать шесть эпизодов, а съемки начнутся в конце 2021 - начале 2022 года. "Такие же семьи, как наши", будут сняты при участии студии Zentropa (созданной Ларсом фон Триером и Петером Ольбеком Йенсеном в 1992-м году) и второй по величине телекомпании Дании, TV2.