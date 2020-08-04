Вышел русский трейлер нового фильма Томаса Винтерберга

В Сети появился русскоязычный трейлер новой ленты прославленного датского режиссера Томаса Винтерберга, одного из идеологов движения "Догма 95" и обладателя "Золотой пальмовой ветви" за провокационную драму "Торжество" (Festen).

Новая работа, получившая название "Еще по одной" (Druk / Another Round) вошла в официальную программу отмененного 73-го Каннского кинофестиваля, и, наконец, будет представлена на суд зрителей на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре этого года.

В съемках картины приняли участие выдающиеся представители скандинавского кинематографа - Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте, Маунус Миллан и Мария Бонневи, причем первые двое имеют плодотворный опыт сотрудничества с Винтербергом (Миккельсен снялся в "Охоте", Бо Ларсен - в "Торжестве" и "Дорогой Венди").

В "Еще по одной" Винтерберг снова пускается в излюбленные им психологические эксперименты. Четверо учителей решают провести новаторский, как им кажется, эксперимент в подтверждение недавно выдвинутой научной гипотезы: необходимо постоянно поддерживать умеренный уровень алкоголя в крови, так как люди с рождения испытывают его недостаток, что не позволяет в полной мере развиться их профессиональным и творческим способностям.

Начинание получает поддержку со стороны учеников гимназии, а спутницам жизни четырех учителей остается только снисходительно усмехаться, пожимать плечами и наблюдать, во что это дурачество выльется. Последствия не заставляют себя ждать и открывают глаза всем участникам "научного исследования" на такое, что в трезвом уме захочется скрыть подальше от посторонних глаз.