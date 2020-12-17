Лучшие мини-футбольные клубы страны открыли комплекс «Айка» в Норильске

В Норильске состоялся матч чемпионата России по мини-футболу, который нельзя назвать рядовым. Действующий обладатель Кубка страны "Норильский никель" на своей новой домашней арене принимал чемпиона России КПРФ. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Чемпион приехал в Норильск в ранге лидера сезона - из 12 матчей команда проиграла лишь один. Но в день новоселья "Норникель", набравший в последнее время хороший ход, был предельно мотивирован и шансов гостям не оставил. Уже в первом тайме в ворота КПРФ влетели четыре безответных мяча. После перерыва чемпион смог вернуть матчу интригу, однако в итоге судьи зафиксировали победу хозяев паркета - 4:2.

Фото: Пресс-служба МФК "Норильский никель"

Отметим, что новый дом МФК "Норильский никель" - построенный в Заполярье физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка" - вмещает 1400 зрителей. На играх мини-футбольного клуба за счет трибуны-трансформера во дворце может собраться еще на 300 человек больше.

- Это очень важный подарок для города, в котором суровый климат и сложные условия труда придают занятиям спортом особую значимость. Создавать возможности и поддерживать желание людей заниматься спортом - это важнейшая задача для государства и бизнеса, - отметил в своем поздравлении министр спорта РФ Олег Матыцин. - Над созданием комплекса много лет трудилась большая команда, и я хотел бы выразить признательность строителям и всем, кто был причастен к этому проекту.

ФОК возводился по дополнительному соглашению между Красноярским краем, "Норникелем" и муниципалитетом. Помимо матчей по мини-футболу здесь планируется проводить тренировки детских команд, есть возможность заниматься волейболом, баскетболом, бадминтоном и другими видами спорта. Тренажерный и конференц-зал, судейские комнаты, медицинский кабинет, кафе - все оборудовано по высшему разряду.

- В таких сложных климатогеографических условиях, как в Норильске и в других регионах нашей страны, создание подобных физкультурно-оздоровительных комплексов является непременным условием комфортного проживания граждан, - отметил в своем видеообращении президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Сегодняшнее открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Айка", безусловно, является значимым событием для каждого жителя Норильска. Он открывает новые возможности для занятия мини-футболом - одним из самых любимых видов спорта в нашей стране, как на профессиональном, так и на любительском, массовом уровне.

Интересна история названия комплекса. Айкой звали медведицу, которая в 1970-е годы жила в квартире режиссера Норильской телестудии Юрия Ледина.

- Я очень рад, что в Норильске открывается еще одна многофункциональная спортивная арена, - признался легендарный хоккеист Павел Буре. - Уверен, что она будет востребована. Люди смогут заниматься разными видами спорта. Думаю, что это будет одно из самых популярных мест в городе.

О том, насколько важны для людей занятия физкультурой и здоровый образ жизни, особенно в период пандемии, сказал и президент "Норникеля" Владимир Потанин: "Важно, чтобы спорт стал по-настоящему нормой жизни, поэтому создание возможностей для развития массового спорта были и остаются приоритетами компании".

Как известно, к 2024 году более половины жителей России должны быть вовлечены в занятия спортом, а еще через шесть лет этот показатель должен составить 70 процентов. Такие амбициозные задачи прописаны в новой стратегии развития физической культуры и спорта, принятой в ноябре Правительством России. И открытие комплекса "Айка" - один из важных шагов на пути к этой цели.

Отметим, что уже завтра в Норильске состоится еще один матч местной команды против КПРФ. А в январе паркет нового дворца опробуют "Газпром-Югра" и "Синара".