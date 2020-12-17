Президентство Джозефа Байдена начинает обрастать "мясом" - активно комплектуется администрация, объявлены кандидаты почти на все значимые посты. Общая логика назначений, а, следовательно, и будущей политики вполне понятны. Опора на коллег из числа сподвижников Барака Обамы. Максимальное присутствие женщин и небелых. Но в то же время тщательное избегание представителей левого крыла. Либерально-глобалистская риторика, стремление даже не перечеркнуть время Трампа, а демонстративно стереть его, как дурной сон. На деле трампистское наследие, скорее всего, сохранится в целом ряде сфер, но публичная задача - продемонстрировать, что это не так.

Нас, естественно, интересует российское направление. Перемен в Москве никто особенного не предвидел, но так уж устроен цикл наших отношений с США, что каждая смена в Белом доме инстинктивно вызывает некоторое шевеление ожиданий. Дабы вдруг не возникло иллюзий, поделюсь собирательным описанием того, как видят Россию те, кто, вероятно, будет оказывать влияние на формирование политики. Это обобщение - результат участия в нескольких обсуждениях с американскими коллегами за последнее время.

Итак: Россия - противник, нацеленный на противодействие Соединенным Штатам и подрыв их позиций везде, насколько это возможно. Она пребывает в упадке, вероятнее всего, необратимом, так что едва ли опасна в долгосрочном плане, но сохраняет немалый потенциал для нанесения ущерба Западу сейчас и в краткосрочной перспективе. Россия - агрессивна и злонамеренна, это проявляется во всех ее действиях. В отношении соседних стран - непрекращающееся вмешательство и давление с целью принудить их вернуться в сферу российского влияния. На европейской сцене - попытки расшатывания демократических обществ путем коррупции и поощрения самых отвратительных там сил. Что же касается США, то Россия не перестает атаковать через киберпространство ее ведомства и инфраструктуру, а также продолжает расшатывать общественные устои, хотя на выборах в этот раз враждебным усилиям удалось поставить заслон.

Более умеренные комментаторы и аналитики нюансируют, что, мол, и американцы отчасти виноваты, что она (Россия) стала такой. И надо все-таки иметь что-то вроде позитивной программы, например, обозначить возможность отмены каких-нибудь санкций, если Москва изменит свое поведение в том или ином вопросе (само такое допущение считается уступкой). Но в целом этот крайне отталкивающий портрет является консенсусным и общепринятым в рядах внешнеполитического и стратегического сообщества США.

Россия должна постараться минимизировать американский фактор в своей политике

Любопытно, что значительная часть этого сообщества полагает, что Вашингтон на самом деле настроен в отношении Москвы конструктивно. В том смысле, что, несмотря на все вышеизложенное, должен и готов иметь с ней дело. Конечно, на своих условиях, не прекращая и даже наращивая давление, но тем не менее. Потому что есть темы, по которым сотрудничество с Россией неизбежно. Например, ядерные вооружения и стратегическая стабильность. Приходящая администрация считает необходимым продлить СНВ и продолжать разговор дальше. Но только никаких условий со стороны Кремля, потому что ему якобы это надо больше Белого дома. Где еще не избежать взаимодействия с Россией? Без особого энтузиазма упоминается климат, совсем уже вяло Арктика.

Ну а что же в этой ситуации собираются предпринять американцы? Не стесняться давать отпор устремлениям Москвы. Прежде всего, естественно, в самых опасных, по их мнению, проявлениях русской агрессии - кибератаках на США и их союзников. Ни в коем случае Белый дом не должен признавать, что Россия имеет какие-то особые права касательно стран-соседей и постсоветского пространства. Он должен вообще перестать смотреть на них сквозь призму того, как отношения США с ними воспримет Россия, в этом была, как многие говорят, ошибка Обамы. Максимально вернуть распуганных Трампом союзников, чтобы сдерживать Кремль совместно. Работать напрямую с российским обществом в обход государства всеми способами, какими возможно, поддерживать и поощрять его к самореализации.

Описанная картина американского видения мира не является преувеличением, скорей квинтэссенцией. Справедливости ради надо сделать оговорку: в практической деятельности американской администрации придется, безусловно, проявлять некую гибкость и идти на ситуативные компромиссы с Москвой, когда ей это понадобится. Но легко вообразить вероятную степень и пределы той самой гибкости при подобных предпосылках.

Значительная часть умеренных американских экспертов полагает, что Вашингтон настроен в отношении Москвы конструктивно

Что делать в ответ России? Ничего. Сложившееся восприятие со стороны США ей сейчас не изменить, что-то доказывать и вообще как-то реагировать на подобные нападки и обвинения бессмысленно. Рецепт один, который уже приходилось выписывать: постараться минимизировать американский фактор в российской политике и проводить курс исходя из текущих задач. Настанет время, когда отношения потребуются вновь обеим сторонам. Но не сейчас.