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17.12.2020 14:46
Рубрика: Экономика

Маркировка сыра и мороженого начнется с июня 2021 года

Текст: Татьяна Карабут
Обязательная маркировка молочных товаров начнется с 1 июня 2021 года - первыми начнут маркироваться сыры и мороженое. Соответствующее распоряжение правительства подписано 17 декабря.
Фото: Макс Ветров/РИА Новости Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Далее, с 1 сентября маркировка станет обязательной для "молочки" со сроком хранения более 40 суток, а с 1 декабря 2021 года - для продукции со сроком хранения менее 40 суток, говорится в документе.

Фото: iStock
Минпромторг не будет откладывать обязательную маркировку питьевой воды

Исключение составит молочная продукция массой 30 мг и менее, упакованная непромышленным способом в розничной торговле, детского питания для детей до трех лет и специализированного диетического лечебного и профилактического питания.

Напомним, эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля прошлого года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года. Но по инициативе Минпромторга сроки несколько раз переносились. Закончится эксперимент 31 декабря 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 20 января 2021 года она будет вводиться в обязательном порядке поэтапно для разных групп товаров. Однако под давлением экспертов и участников рынка Минпромторг инициировал перенос сроков введения обязательной маркировки. По нему после окончания эксперимента сначала маркировка будет проводиться на добровольной основе.

Единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности. Смысл маркировки - в возможности отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки. Оператором маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе

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