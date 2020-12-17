В четверг стало известно о кончине многолетнего городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Хозяин первой столицы Украины умер в берлинской клинике "Шарите" от последствий коронавируса: у прикованного после покушения к инвалидной коляске мэра отказали почки.

Масштаб личности Геннадия Кернеса, а также возможные последствия его ухода для украинской политики нельзя недооценить. Бизнесмен с неоднозначным прошлым, он с 2002 года на разных должностях руководил вторым по величине городом Украины, практически не встречая конкурентов. Таланты менеджера и политтехнолога снискали ему популярность среди харьковчан, и не только вирусным видео с колоритным высказыванием: "У тебя лицо скучное, тебе никто денег не даст". Работа транспорта и ЖКХ, ухоженность и чистота города всегда ставились в пример другим областным центрам. Поэтому свои последние выборы Кернес снова выиграл в первом туре, уже пребывая в коме. Кернес оставался едва ли не последним украинским политиком старой школы, совмещавшим мудрость, хитрость, определенную жесткость и способность договориться с кем угодно к своей выгоде. Последнее свойство позволяло ему сохранять пост при всех президентах. Как видный член "Партии регионов" он выступал против "евромайдана", однако позже обещаниями, обманом и силой Кернес подавил массовые выступления земляков против госпереворота. Однако новые власти не оценили услуги - вскоре в Кернеса стрелял снайпер, посланный, как предполагали он сам и его окружение главой МВД Арсеном Аваковым.